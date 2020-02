Stacheldraht und Wachposten sind passé

Doris Trettin sitzt jetzt in der Grundschule Uphusen am Chefschreibtisch. Foto: mix

Achim - Von Michael Mix. Lehren, lernen, leiten hinter Stacheldraht und mit Wachposten auf dem Grundstück. Für Doris Trettin, die neue Rektorin der Grundschule Uphusen, war das sechs Jahre lang Alltag. Von 2007 bis 2013 leitete die Nachfolgerin von Bärbel Haverkamp die Deutsche Schule in San Salvador, Hauptstadt von El Salvador.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählt Trettin, die in ihrer Heimatstadt Oldenburg das Lehramt für die Grund- und Hauptschule mit den Fächern Deutsch und Kunst studierte, wie es dazu kam. Nach dem Referendariat an der Grundschule an der Delfter Straße in Bremen-Huchting trat sie 1995 ihre erste Stelle an der GS Oyten an. „Dort ermunterte mich Schulleiter Krebs, parallel zu meiner Tätigkeit als Lehrerin im Studienseminar in Verden Lehramtsanwärter für das Fach Deutsch auszubilden.“

Bei einem Urlaub mit ihrem Mann in der Karibik packte sie allerdings das Fernweh. „Ich wollte noch mal was anderes machen und meinen Horizont weiten“, erläutert Trettin. In der Kreisvolkshochschule belegte das Paar Spanischkurse. „Und ich hatte Glück und bekam als gesandte Auslandsdienstlehrkraft den Job in El Salvador.“

Zusammen mit ihrem Mann, einem Musiker, kehrte die Beamtin kurzerhand dem „geliebten Wohnort“ Fischerhude den Rücken und siedelte in „eines der gefährlichsten Länder der Welt“ über. In dem mittelamerikanischen Staat herrschten erhebliche soziale Spannungen, berichtet Trettin. In den Armenvierteln der Hauptstadt seien nahezu jeden Tag, jede Nacht Mordopfer zu beklagen. Dennoch wäre die Pädagogin, die nach eigenen Angaben zusammen mit dem freischaffenden Künstler an ihrer Seite in einem besser situierten Stadtteil wohnte und Konferenzen in der Schule selbstverständlich auf Spanisch leiten musste, „gerne länger dort geblieben, aber der Vertrag als Lehrkraft war nach einmaliger Verlängerung abgelaufen.“

Doris Trettin arbeitete zwischenzeitlich ein Jahr an der Grundschule Langwedel, um anschließend erneut ins Ausland zu gehen. Das Angebot der Deutschen Schule in San Sebastian, dort den Chefposten zu übernehmen, lockte sie ins Baskenland. Leider hätten die spanischen Behörden ihre Lehrerausbildung in Deutschland nicht komplett anerkannt, deshalb sei sie 2015 „auf vertrautes Terrain“ gewechselt. Trettin besetzte die freie Konrektorenstelle an der Grundschule Sagehorn, die sich 1995 aufgrund stark gestiegener Schülerzahlen von der GS Oyten abgespalten hatte. Und lief sich dort sozusagen für noch höhere Aufgaben warm, wo auch immer.

„Nun war es an der Zeit, mich wieder als Schulleiterin zu bewerben“, sagt die 57-Jährige. Diesmal blieb sie jedoch im Inland. Bei dem Posten in Uphusen, den sie mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres angetreten hat, könne sie sich vorstellen, „das bis zu meinem Ruhestand zu machen“.

Sie sei vom Kollegium, weiteren Mitarbeitern und Elternvertretern „sehr herzlich“ empfangen worden, freut sich Trettin. Ob und wenn ja, welche neuen Schwerpunkte sie an der für sie neuen Schule mit 180 Kindern und 14 Lehrkräften setzen wolle, könne sie jetzt noch nicht sagen. „Ich muss erstmal die Bedürfnisse hier kennenlernen und gucken, welche Förder- und Forderbedarfe es bei den Schülern gibt.“ Auch der Kontakt zu den Eltern sei ihr wichtig.

„Ich möchte das bewahren, was Frau Haverkamp hier in 17 Jahren an guten Dingen auf den Weg gebracht hat“, sagt Trettin. Und nennt beispielhaft das der GS Uphusen vom Land Niedersachsen verliehene Gütesiegel „sportfreundliche Schule“.

Aber nach dem Kennenlernen der vorhandenen Strukturen an der Unterrichtsstätte wolle sie „den Lern- und Lebensraum gemeinsam mit meinem neuen Team weiterentwickeln“, schiebt die in Bremen wohnende Rektorin hinterher. Ein Schwerpunkt könnte dabei der künstlerische Bereich sein.

Doris Trettin, die in ihrer Freizeit gerne malt, liest, reist, schwimmen und spazieren geht sowie seit einem Jahr zudem Golf spielt, weiß: „Wir stehen vor neuen Herausforderungen.“ Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert, die Kinder seien unruhiger geworden, „nicht zuletzt aufgrund eines erhöhten Medienkonsums“. Deshalb müssten sie und ihre Kolleginnen einen Spagat hinbekommen: „Einerseits geht es darum, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Gleichzeitig ist es vonnöten, gemeinschaftliche Erlebnisse zu schaffen, wie etwa die Feier am Rosenmontag.“