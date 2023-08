Stab für außergewöhnliche Ereignisse

Von: Michael Mix

Was ist im Ernstfall zu tun? Dirk Fahrland (links) vom Institut für Gefahrenabwehr schulte den Achimer Krisenstab, dem auch Ordnungsamtsleiterin Claudia von Kiedrowski und Erster Stadtrat Daniel Moos angehören. © stadt Achim

Achim – 500 Menschen mussten im April 2021 in Uphusen nach dem Fund einer Flugabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg, die immer noch scharf und deshalb nur an Ort und Stelle zu sprengen war, evakuiert werden. Der in der Corona-Pandemie von der Stadt Achim gegründete Krisenstab erlebte im Zuge der brisanten Bombenentschärfung und den daraus resultierenden Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung seine Feuertaufe.

Bereits ein knappes Jahr zuvor, im Juni 2020, hatten die Behörden nach einem Granatenfund in Bollen eine ähnliche Lage zu bewältigen gehabt.

In Zeiten von zunehmenden Unwettern und Naturkatastrophen, die näher zu rücken scheinen, Bedrohungen durch Großbrände, Stromausfall, Terroranschläge oder Krieg will die Stadt gegen derlei Szenarien so gut es geht gewappnet sein. Nach dem Schaffen des Krisenstabs vor mehr als zwei Jahren wollen Politik und Verwaltung im Rathaus nun weitere Pflöcke zum Schutz der örtlichen Bevölkerung einschlagen.

„Entwicklung und Einrichtung Katastrophenschutzplan“ ist ein Punkt in der sogenannten Zielvereinbarung zwischen dem Bürgermeister und dem Rat überschrieben. Auf „Großschadenslagen“ will sich die Stadt durch jährliche „Einsatzübungen“ vorbereiten. Auch die technische Ausstattung gelte es für den Katastrophenfall zu verbessern; notwendig seien unter anderem moderne Sirenen und Notstromversorgungen im Rathaus und in den Feuerwehrhäusern.

Einige der Aspekte, die in der Zielvereinbarung dargelegt sind, wurden bereits angegangen, andere müssen noch umgesetzt werden. Das geht aus einer Mitteilungsvorlage von Ordnungsamtsleiterin Claudia von Kiedrowski für die Sitzung des Ausschusses für Organisation, Finanzen und Personal am Montag, 28. August, um 17 Uhr im Ratssaal hervor.

„Die Gefahrenabwehr in Großschadenslagen ist eine wichtige Aufgabe und umfasst alle Maßnahmen, die getroffen werden, um Menschen, Umwelt und bestimmte Sachwerte in oder vor der Entstehung einer Großschadenslage zu schützen und die Versorgung der Menschen zu wahren“, leitet die Verwaltungsmitarbeiterin das Schreiben ein. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, habe die Stadt Achim einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) gebildet, dessen Arbeit durch eine Stabsdienstordnung geregelt sei. Der SAE bestehe derzeit aus über 30 Mitgliedern aus der Stadtverwaltung, die sich auf zwei Schichten aufteilten.

Vor Kurzem traf sich der Krisenstab zu einer Schulung, die Dirk Fahrland vom Institut für Gefahrenabwehr leitete. Dabei sei das „theoretisch erlangte Wissen anhand einer gemeinsamen Übung angewandt und vertieft“ worden. Der SAE hatte bei dem Szenario auf eine Unwetterwarnung mit heftigem Gewitter samt Hagel und sogar „Tornadogefahr“ zu reagieren. Zukünftig sollen solche Übungen laut von Kiedrowski regelmäßig stattfinden.

Bombenfund in Bollen: Um die gefährliche Lage für die Bevölkerung im Juni 2020 zu managen, richteten die Behörden im Feuerwehrhaus Uphusen einen Krisenstab ein. archiv © mix

Darüber hinaus ist die Stadt nach ihren Angaben dabei, die Notstromversorgung im Rathaus sicherzustellen. Erforderliche Vorkehrungen dafür seien getroffen worden. Das Notstromaggregat für das Rathaus werde voraussichtlich jedoch erst im ersten Quartal 2024 geliefert.

Übergangsweise stehe der Stadt ein bei der Badener Feuerwehr stationiertes Mietgerät zur Verfügung. Zum Test sei dieses an die neue Notstromversorgung angeschlossen und verschiedene Verbrauchsstellen eingeschaltet worden. „Eine komplette Auslastung des Gerätes wurde nicht erreicht, sodass bei einem Ernstfall davon ausgegangen werden kann, dass die Notstromgeräte mit einer Dauerlast von 100 KVA ausreichend sein werden“, stellt Claudia von Kiedrowski fest.

Das für das Rathaus bestellte Aggregat solle beim Bauhof stationiert werden. Auch ein für die Feuerwehr Uphusen bestelltes Gerät könne die beauftragte Firma erst im nächsten Jahr liefern.

Des Weiteren sollen in Achim 24 Sirenen umgerüstet werden. Inzwischen seien sechs neue Anlagen auf städtischen Gebäuden und auf dem Gymnasium am Markt installiert worden. „In einem nächsten Schritt ist die Aufstellung der Masten vorgesehen. Danach werden die letzten Sirenen, die noch auf städtischen Schulen vorhanden sind, gegen die neuen Sirenen ausgetauscht. Erst danach erfolgt die Codierung der Sirenen bei der Rettungsleitstelle, und die neuen Sirenen können in Betrieb genommen werden“, teilt die Ordnungsamtsleiterin mit.

Und gemeinsam mit den Gemeinden und dem Landkreis sei eine Arbeitsgruppe Krisenkompetenz gebildet worden, informiert sie weiter. Auch diese diene der Prävention bei Großschadenslagen. „So sind Flyer für die Bevölkerung in Arbeit, die jedem Einzelnen helfen sollen, sich selbst auf Szenarien wie Stromausfall etc. vorzubereiten.“ Die AG Krisenkompetenz stelle zudem „Checklisten für Alten- und Pflegeheime, Betriebe und Unternehmen“ zusammen.

Eine weitere Aufgabe sei die Kraftstoffversorgung und die Einrichtung von Notfall-Infopunkten in jeder Gemeinde. Die Stadt Achim wolle Letztere „zeitnah umsetzen“, sagt Claudia von Kiedrowski und erläutert: „Diese Notfall-Infopunkte sollen dazu dienen, den Bürgern und Bürgerinnen Informationen zu den Lagen zu geben und gegebenenfalls Notrufe absetzen zu können.“