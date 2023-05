Brennpunkten auf der Spur

Kontaktbeamtin Gesa Zwirner erklärt den Teilnehmenden der Radtour an der Bergstraße die Wegführung für die Radfahrer. © Leipold

Achim – Mit ihrem neongelben Helm und der schwarzen Aufschrift „Polizei“ ist Gesa Zwirner in ihrer Uniform und dem E-Bike nicht zu übersehen. „Bitte langsam fahren“, ruft sie in der Achimer Fußgängerzone einem jungen Mann hinterher, der etwas zu rasant auf seinem Fahrrad unterwegs ist. Nur ein paar Minuten später erneut der Ausruf: „Fahren Sie bitte langsamer.“

Dieser gilt dieses Mal einem älteren Herren.

Das könnte die Kontaktbeamtin so vermutlich den ganzen Tag machen, doch sieben Augenpaare sind erwartungsvoll auf sie gerichtet. Gerade geht es um den Enkeltrick. „Es gibt immer neue Maschen, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, beruhigen Sie sich und rufen Sie die Polizei an“, rät ihre Kollegin Andrea Sudmann. „Mit der Angst der Menschen kann man viel machen.“ Davon kann einer der Teilnehmer nur zu gut berichten. Er habe zum Glück zu viele Fragen gestellt und entging so dem Betrug.

Am Gieschen-Kreisel gehen Andrea Sudmann und Gesa Zwirner auf die Verkehrsregeln des Kreisverkehrs ein. © Leipold

„Sicherheit erfahren“ ist die Radtour überschrieben, zu der Zwirner und Sudmann interessierte Radfahrer eingeladen haben. Noch bevor es losgeht, werfen die beiden Polizeibeamtinnen einen prüfenden Blick auf die Fahrräder. Denn Sicherheit beginnt beim Zweirad. Greifen die Bremsen? Leuchtet das Vorderlicht? Bietet das Fahrradschloss einen ernst zu nehmenden Schutz oder ist es lediglich ein „Geschenkband“? „Es geht um viel Geld“, sagt Sudmann vom Präventionsteam mit Blick auf die hochpreisigen E-Bikes. Ist das Rad beispielsweise in einem Schuppen untergebracht, sollte entweder dieser oder das Rad abgeschlossen sein, sonst zahle die Versicherung nicht, erklären beide.

Andrea Sudmann zeigt am Bahnhof, was besser nicht im Auto liegen bleibt, um einen Diebstahl zu vermeiden. © Leipold

Im Mittelpunkt der Tour stehen Verkehrsbrennpunkte der Stadt. Und einer davon ist die Fußgängerzone. Die ehemalige Durchfahrtsstraße ist schön breit und für den Radverkehr freigegeben, mit Ausnahme der beiden Markttage. „Es ist viel Lebensqualität, in die Fußgängerzone fahren zu können und kleine Erledigungen zu machen“, weiß Zwirner. Dabei sollte Schrittgeschwindigkeit das Maß sein, meist aber sind die Radelnden schneller unterwegs. „Schalten Sie die Unterstützung aus, wer schneller fahren möchte, kann die Fußgängerzone umfahren.“ Zwei Unfälle hat es hier bereits gegeben, bei denen jeweils ein Kind schwer verletzt wurde, da es beide Male einen Zusammenstoß mit einem Pedelec gegeben hat.

„Es gibt mehr Unfälle bei Fahrradfahrenden, die meisten sind Einzelunfälle“, sagt Sudmann. Oft passieren diese mit Pedelecs, die landläufig als E-Bike bezeichnet werden. „Viele haben ihr E-Bike nicht im Griff und können mit der Geschwindigkeit nicht umgehen“, sagt die Beamtin vom Präventionsteam. Ein Pedelec-Sicherheitstraining kann daher sehr sinnvoll sein. „Dabei stellen wir oft fest, dass es den Leuten nicht leicht fällt, zum Beispiel eine Acht zu fahren.“ Das aber ist etwa am Weserwehr notwendig, um an der Schranke vorbei und die scharfe Kurve zu fahren. Einen Fahrradführerschein lehnt sie hingegen ab. Gerade älteren Menschen bliebe nach dem Auto nur das Rad, um mobil zu bleiben. „Es gibt die Maßgabe der Teilhabe.“

Auch der Gieschen-Kreisel ist an diesem Tag ein lehrhaftes Beispiel dafür, wie es nicht funktionieren sollte. „Kreisel sind super, aber gefühlt auch ein Buch mit sieben Siegeln“, sagt Zwirner. Von anarchischen Verhältnissen spricht Sudmann kopfschüttelnd. So gilt: Immer mit dem fließenden Verkehr im Kreisel fahren, oder eben absteigen und schieben, dann geht es auch entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Autofahrer müssen den Radfahrern genauso wie Fußgängern den Vorrang lassen, wenn sie den Kreisverkehr verlassen möchten. Also eigentlich ganz einfach. Ins Grübeln kommt die Gruppe dann kurz bei den aufgemalten Fahrrädern in der Radspur. Soll das doch heißen, dass das Fahren in beide Richtungen erlaubt ist? Nein, finden sie schnell heraus. Es ist als Hinweis für die Autofahrer gedacht.

Auch sonst lernen die Radler einiges: Gibt es einen blau ausgeschilderten Radweg, muss dieser benutzt werden. Bei entsprechender Beschilderung ist das Radfahren auch auf Gehwegen erlaubt, die oft farblich abgesetzt sind. Auf der Bergstraße zeigt das Rad auf dem grauen Asphalt, dass der Radler auf die Straße ausweichen darf, wenn der Radweg nach Schulschluss zu befahren ist. Wer auf einem geteilten Rad- und Gehweg überholen möchte, sollte dies über die Straße. Gegenseitige Rücksichtnahme ist das, worauf alle achten sollten, sagen Zwirner und Sudmann.

„Wenn sich alle etwas zurücknehmen, fahren alle besser.“

Von Anne Leipold