Haus & Grund Achim besteht seit 100 Jahren

Von: Lisa Duncan

Sein 100-jähriges Bestehen feiert der Achimer Ortsverein von Haus & Grund im Februar. Darüber freuen sich besonders (von links) Ehrenvorsitzender Henning Katz, 2. Vorsitzender Nils Hölschermann, Schriftführerin Karin Hauth und Vorsitzender Johannes Hauth. © Duncan

Achim – Wohneigentum gilt nicht erst seit gestern als sichere Geldanlage und damit als wichtiger Beitrag zur Daseins- und Altersvorsorge. In den 1920er-Jahren des 20. Jahrhunderts – kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs – waren viele alte Gewissheiten im Umbruch. „Die Eigentumsstände der damaligen Zeit machten es erforderlich, sich zu organisieren und sich gegen ‘unbillige finanzielle Belastungen’ und Eingriffe in das ‘Verfügungsrecht über ihr Eigentum’ zu schützen“, heißt es in der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Achim. So trafen sich am 29. September 1922 einige Achimer im Hotel „Stadt Bremen“ zur Gründungsversammlung des Ortsvereins von Haus & Grund. Wenig später, am 20. Februar 1923, folgte der Eintrag ins Vereinsregister. Somit feiert Haus & Grund Achim Ende Februar seinen 100. Geburtstag.

Schon im Gründungsjahr zählte der Verein 153 Mitglieder – Eigentümer waren mit einem Jahresbeitrag von sechs DM dabei. „Die 30er-Jahre waren geprägt von großen Schwierigkeiten“, lässt sich der Festschrift weiter entnehmen. „Die Weltwirtschaftskrise und ihre Auswirkungen, insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit lähmten jegliches Wirtschaftsleben.“ In dieser Zeit sei viel über Hypotheken, Hauszins- und Grundvermögenssteuer diskutiert worden. Als es 1933 zur Gleichschaltung in den Vereinen kam, stellte der Achimer Verein von Haus & Grund seine Arbeit ein.

Nach der Wiedergründung Ende Juni 1942 befand sich der Vereinssitz zunächst in der Rechtsanwaltpraxis von Paul Baland an der Obernstraße 63 – wo heute neben dem Achimer Kurier erneut eine Anwaltskanzlei vertreten ist. Von 1950 bis 1964 beherbergte der zweite Vorsitzende August Hammerschmidt den Verein in seinen Büroräumen, danach war Haus & Grund viele Jahrzehnte an der Herbergstraße 12 ansässig. Seit 2010 befindet sich der Vereinssitz auf der anderen Straßenseite, im Haus an der Herbergstraße 7.

„Ich denke, dass es damals mehr und mehr Mietverhältnisse gab, was sich auf die Gesetzgebung ausgewirkt hat. Und aus Kriegszeiten haben sich Verwicklungen ergeben, etwa Hypothekenabgaben und all solche Probleme“, sagt der Ehrenvorsitzende Henning Katz über die Anfänge. Seit 1975 Vorstandsmitglied, lenkte Katz von 2007 bis 2021 die Geschicke des Vereins. Darüber hinaus übernahm der Rechtsanwalt und Notar in seiner Freizeit die Mitgliedersprechstunden. „Heute geht es vor allem um Mietrecht. Das wird aber immer komplizierter, sodass es sich inzwischen als eigenes Rechtsgebiet etabliert hat“, weiß Katz. Während der Gesetzestext früher in einem dünnen Heftchen Platz fand, umfasse allein der Kommentar nun einen dicken Band.

Der Verein ist daher sehr froh, dass der zweite Vorsitzende Nils Hölschermann Katz’ Nachfolge in der Mitgliederberatung ehrenamtlich übernommen hat: Er ist von Beruf Notar und Fachanwalt für Miet- und Eigentumsrecht. Gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden Johannes Hauth, Schriftführerin Karin Hauth und Kassiererin Hildegard Rau bilden sie zugleich den Vorstand.

Aktuell gehören etwa 580 Mitglieder dem Verein an, die hauptsächlich aus Achim und dem Nordteil des Landkreises Verden kommen. Inzwischen kostet der Jahresbeitrag 50 Euro. Dafür erhalten Mitglieder kostenlose Beratung und Schriftverkehr durch einen Rechtsanwalt. Auch ein günstiger Versicherungsschutz ist für Mitglieder möglich. Dazu gibt es kostengünstige Formulare und Tipps rund um das Wohneigentum, etwa über Broschüren zu bestimmten Themen und eine monatlich erscheinende Mitgliederzeitung. Sogar Weiterbildungsseminare können die Mitglieder über den niedersächsischen Landesverband von Haus & Grund buchen.

An den Planungen zur Sanierung im Magdeburger Viertel von der einstigen Plattenbau-Wüste hin zum Wohnviertel mit grüner Quartiersmitte war Haus & Grund um die Jahrtausendwende noch beteiligt, ansonsten sei der Verein heute städteplanerisch nicht mehr aktiv, so Henning Katz.

Häufig drehe sich die Beratung um Mietrecht, Nachbarschaftsrecht und seltener erbrechtliche Fragen. „Den Schwerpunkt bildet das klassische Mietrecht, wie Nebenkostenabrechnungen, Kündigungen, Beschädigung der Mietsache – das reicht von der Begründung bis zur Beendigung des Mietverhältnisses“, sagt Nils Hölschermann.

Die meisten Eigentümer in Achim seien kleine, private Vermieter. „Auch das Mietniveau ist in Achim nicht besonders hoch“, findet Katz – jedenfalls bei den Altbauwohnungen.

Zwar kehrten ähnliche Themen in den Beratungen immer wieder – doch auch hier sei das Recht ohne juristische Vorbildung kaum zu überblicken. „Die Rechtslage ändert sich ständig, das macht es in der Praxis komplizierter“, sagt Nils Hölschermann. Zum Beispiel habe der Bundesgerichtshof etliche Renovierungspflichten, die für Mieter lange Zeit gang und gäbe waren, kassiert.

Aktuell erreichen Haus & Grund Achim viele Anfragen rund um die vom Ukraine-Krieg ausgelösten stark ansteigenden Energiekosten. Oftmals rechneten Hauseigentümer den Hausstrom sowie Heizung und Warmwasser über eine Pauschale mit ihren Mietern ab. Nun müssten die Vermieter bei den erhöhten Energiekosten in Vorkasse gehen. Doch ein Rechtsanspruch, die Pauschale zu erhöhen, bestehe nicht. „Wir empfehlen, dass man sich bereits jetzt mit den Mietern an einen Tisch setzt, um die Vorauszahlungen einvernehmlich zu erhöhen“, so Hölschermann. Denn spätestens 2024 würden die Nebenkostenabrechnungen in vielen Fällen sehr hoch sein – was auch für Mieter sehr belastend werden könne. Andere Anfragen, die in jüngster Zeit aufkamen, drehten sich um die Grundsteuerreform, die Eigentümer nun über die Steuersoftware Elster abgeben sollen. Doch meist verweise Haus & Grund hier an Steuerberater, denn der Sachverhalt sei viel zu komplex, als dass der Verein ihn in der kurzen Beratungszeit abhandeln könnte.

Die Beratung findet übrigens wöchentlich in den Räumen an der Herbergstraße 7 mittwochs in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr statt.