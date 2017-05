Mit an der Spitze der Blues-Liga

Sonnabend im Kasch: Paul Millns und Band

+ Mit seinen Begleitern Vladi Kempf an den Drums (links), Ingo Rau an Bass und Akkordeon (Dritter von links) sowie Butch Coulter an Bluesharp und Gitarre (rechts) sind Blues und Soul vom Feinsten garantiert. Paul Millns feiert 2017 auch 40-jähriges Bühnenjubiläum.

ACHIM - Paul Millns? Der Name des britischen Songwriters mag hierzulande vielleicht nicht so geläufig sein. Seit Jahrzehnten aber ist er in der britischen Soul- und Blues-Szene ein Begriff. Millns spielte als Tour-Keyboarder etwa in den Bands von Alexis Korner und Eric Burdon mit.