Spinnenalarm: Aldi bleibt weiterhin geschlossen

Markt spricht von technischen Problemen

Achim - Der Aldi-Markt an der Embser Landstraße bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ein Aushang in der Tür nennt technische Probleme als Grund. Tatsächlich war dort am Montag eine Bananenspinne gesichtet worden (wir berichteten). Eine Mitarbeiterin der Aldi-Zentrale in Weyhe wollte sich nicht zu dem Vorfall äußern. Auch die Unternehmenskommunikation für Aldi-Nord in Essen war gestern Nachmittag nicht mehr zu erreichen. Die Polizei sagte auf Nachfrage lediglich, dass der Markt geschlossen sei.