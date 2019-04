Spielend zu Sprache und Sozialvermögen

Achim - Von Lisa Duncan. Der Personalmangel an den Kindertagesstätten macht sich überall bemerkbar: Auch in Achim haben viele Eltern im Kindergartenjahr 2018/19 keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder bekommen. „Was können wir diesen Familien orstnah anbieten?“, fragte sich Ulrike Buhrdorf, Leiterin der Kita Himmelsstürmer im Magdeburger Viertel. Fündig wurde sie beim Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen und frühe Bildung“, das sich gezielt an Familien mit erschwertem Zugang zu Kindertagesbetreuung, beispielsweise Geflüchtete, richtet. So entstand Anfang Dezember die Kinder-Spiel-Gruppe „Kleine Mavis“ im Ganztagsbereich der Astrid-Lindgren-Schule.

Anja Geffken, Mitarbeiterin beim Landkreis Verden, koordiniert das mit Bundesmitteln geförderte Programm: „Die beiden wichtigsten Ziele sind der Spracherwerb und die Chance, frühzeitig Kontakt zu anderen Kindern aufzubauen“, sagt sie. „Die Spielgruppe soll auf den Kindergarten vorbereiten und Chancengleichheit herstellen.“

Elas Mappe hat schon viele Seiten: Wer hindurchblättert, findet etwa erste Schreibversuche und einen Wal, den sie aus blauem Kartonpapier ausgestanzt hat. Ela ist eine von sechs Kindern, die zweimal wöchentlich die „Kleinen Mavis“ besuchen. Sozialpädagogin Martina Wendeling, die mit ihrer Kollegin Helga Bischoff vom Verein Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe (Sofa) die „Kleinen Mavis“ leitet, hat die gesammelten Werke ihrer Schützlinge archiviert. Sollte im Ort ein Kita-Platz frei werden, auf dem die Kleinen nachrücken können, kann der Hefter als Grundlage für die weitere pädagogische Arbeit dienen.

„Alle haben schon eine tolle Entwicklung gemacht, obwohl sie nur zweimal wöchentlich hier sind“, berichtet die Sozialpädagogin Martina Wendeling. „Viele konnten anfangs kein Deutsch, nun sprechen einige schon ganz gut“, fährt sie fort.

In der Kleingruppe, die montags und freitags in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr läuft, singen die pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern beispielsweise Lieder in deutscher Sprache, sprechen über Ernährung oder betätigen sich kreativ beim Basteln oder „Prickeln“ (Formen aus Pappe oder Papier Ausstanzen). „Viele Lernstrukturen habe ich mir bei der Kita Himmelsstürmer abgeguckt. So fällt die Eingewöhnung später leichter“, erzählt Wendeling, die aus diesem Grund zuvor in der Einrichtung hospitierte.

Im Vorfeld wurden alle Eltern, deren Kinder auf der Warteliste der Kita Himmelsstürmer standen, angeschrieben. „So gut wie alle, die wir angefragt haben, machen mit. Wir haben insgesamt sehr positive Rückmeldungen von den Eltern erhalten“, berichtet Wendeling.

Die Förderung durch das Bundesprogramm läuft von 2017 bis Ende 2020. Im Landkreis Verden beziehen noch weitere Betreuungsprojekte – alle mit unterschiedlichem Schwerpunkt – Gelder aus diesem Fördertopf. Das umfasst etwa eine Mutter-Kind-Gruppe im Bürgerhaus Bierden, die Martina Wendeling ebenfalls betreut. Weitere gibt es in Verden, Oyten und Ottersberg. Für die Umsetzung zeichnen, abgesehen vom Verein Sofa, der Verein für ambulante Erziehungshilfen, sowie im Südkreis „Fokus“ und die Caritas verantwortlich.

Zwar sind laut Anja Geffken aktuell die Fördermittel ausgeschöpft, aber die Akteure sind froh, dass immerhin ein weiteres Kindergartenjahr abgedeckt ist: „Denn es ist absehbar, dass wieder viele ohne Platz dastehen“, glaubt Ulrike Buhrdorf. Gerade für Familien mit ausländischer Herkunft sei das frühkindliche Lernen in der Gruppe eine wichtige Grundlage, damit der Übergang in die Kita möglichst reibungslos klappt. „Die Kitas werden profitieren, falls im Sommer nachträglich ein Platz frei wird“, so Buhrdorf. Viele, die in ihren Herkunftsländern die Strukturen einer Großfamilie vorfinden, fehle dieser Rückhalt in Deutschland.

Das Bundesprogramm

„Im Fokus des Bundesprogramms „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ stehen Kinder und Familien, die bisher nicht oder nur unzureichend Kindertagesbetreuung als Form der frühen Bildung nutzen“, heißt es in einem Flyer des Bundesfamilienministeriums. Dies können Familien sein, die in ökonomischen Risikolagen, familiärer Bildungsbenachteiligung oder stark belasteten Sozial- und Wohnverhältnissen leben oder Kinder mit Fluchthintergrund. Das Ministerium fördert von 2017 bis 2020 einen niedrigschwelligen Zugang zu Angeboten der Kindertagesbetreuung. Jeder geförderte Standort erhält bis zu 150 000 Euro im Jahr. Die Kommunen nutzen die Mittel für die Finanzierung einer Koordinierungsstelle, Fachkräfte für die Umsetzung der Angebote sowie zusätzliche Projektmittel.

Weitere Informationen

www.fruehe-chancen.de/kita-einstieg