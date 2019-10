Ein Spiegel der Tragödien

Achim - Von Ingo Schmidt. Chanson am späten Sonntagnachmittag: Der Blaue Saal im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) war nahezu voll besetzt, als Carla Mantel um kurz nach 17 Uhr mit ihren Begleiterinnen Angelika Scholl (Piano) und Mariska Nijhof (Akkordeon) die Bühne betrat. Mit einem Vocal-Intro des französischen Kinderlieds „Au claire de la lune“ lieferten die drei Frauen einen stimmungsvollen Einstieg in ein ungewöhnliches Programm: „Das unmögliche Konzert“ nennt Sängerin Carla Mantel eine musikalische Reise in die Chanson-Welt von Édith Giovanna Gassion alias Édith Piaf und Jacques Romain Georges Brel.

„Dieses Konzert hätte es in dieser Form niemals geben können“, erklärt Mantel ihrem Publikum, „denn die beiden sind einander nie begegnet und haben nie deutsch gesungen.“ Die Künstler aber verbinde die Liebe zum Chanson, mit dem sie jeweils auf ihre besondere Art zu Weltruhm gelangten. Carla Mantel ermöglicht in ihren deutschen Übersetzungen einen Blick auf die Textaussage, die als charakteristisch gilt für das Chanson als musikalische Ausdrucksform, und in ihren Interpretationen transportiert sie deren Leidenschaft und Melancholie.

Zwischen den Stücken erfuhren die Zuhörer Hintergründe zu den Karrieren: So sei es Piaf gelungen, die Tragödien ihres Lebens in ihrem Gesangsstil widerzuspiegeln. Als Tochter eines Akrobaten wurde sie früh von der Mutter verlassen und wuchs bei der Großmutter auf, einer Bordellbetreiberin. In „Comme un Moineau“ (Wie ein Spatz) werde besonders deutlich, warum die Sängerin, der Liebe ewig nachjagte.

Brel habe als Fabrikantensohn das kapitalistische Denken der Bourgeoisie stets verachtet. Er brach die Schule ab, um ganz ohne musikalisches Studium Chanson-Sänger zu werden. Nach langen Jahren auf kleinen Bühnen wurde der Belgier später – als „Der Orkan Jacques Brel“ – zum wichtigsten Repräsentanten des französischen Chansons. In „Rosa“ liefert er eine Hymne auf das sinnentleerte Lernen. In seinen Texten habe er sich auch immer für die Armen stark gemacht: Sein Stück „Les Desespereres“ widmet er den Chancenlosen. „Egal, in welchem System man lebt, man wird immer in den Strudel gezogen“, zitiert Carla Mantel den Künstler Brel. Auch Édith Piaf habe auf der Seite der Verlierer gestanden, aber auf eine andere Weise. Vor allem habe sie in ihren Texten den Männern helfen wollen, lieben zu lernen: „Ohne Liebe lebt man nicht, Jungs verplempert nicht eure Zeit“, lautet eine Textzeile. Eine weitere Liebe galt der Stadt Paris, die Édith Piaf mehrfach in ihren Liedern beschreibt: geheimnisvoll und voller Sehnsucht, Hoffnung, Pleiten und schlechter Zeiten.

Mit vielen kleinen Anekdoten und virtuos auf dem Flügel und Akkordeon begleitet, zeichnet Carla Mantel während mehr als 22 ausgewählten Liedern kunstvoll das Leben zweier unsterblich gewordener Chansonniers nach – durchaus gegensätzlich einerseits, aber als Einheit in ihrem musikalischen Genre.