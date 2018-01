2017 für Badener Feuerwehr das sturm- und einsatzreichste Jahr seit langem

Baden - Sebastian, Xavier und Herwart sind nicht die Namen von Badener Feuerwehrkameraden, sondern von Tiefdruckgebieten, die im ganzen Land für Wirbel sorgten. So ist es nicht verwunderlich, dass das Jahr 2017 als das bis dato einsatzreichste auch in die Geschichte der Ortsfeuerwehr Baden eingeht.

72 Einsätze und eine Alarmübung fielen dort an. Neben den vielen Sturmeinsätzen ist auch der Hochwassereinsatz in Heersum besonders erwähnenswert. 19 Badener Kameraden fuhren im Juli mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft in den Landkreis Hildesheim, um den Ort Heersum vor Hochwassermassen zu schützen. Eine Woche später sorgte das „Badener Sommerloch“ für überregionale Medienpräsenz. Auf dem Hof eines Achimer Autohändlers hatte sich aus ungeklärter Ursache ein 14 Meter tiefes Loch aufgetan. Die Einsatzstelle wurde großflächig abgesperrt und alles provisorisch verschlossen.

Ausgelöster Rauchmelder

Zwischen den Sturmschäden, die im Oktober die gesamte Stadtfeuerwehr Achim auf den Plan riefen, kam es auch noch zur Alarmierung unter dem Stichwort „Ausgelöster Rauchmelder in einer Einrichtung für Senioren“.

Eine Bewohnerin hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen. Durch das schnelle Eingreifen konnte weiterer Schaden abgewendet werden.

70 Kameradinnen und Kameraden

Neben dem Einsatzrekord gibt es von der Personaldecke Erfreuliches zu berichten. Mit 70 Kameradinnen und Kameraden ist die Badener Wehr gut besetzt wie nie. Hinzu kommen 33 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 20 in der Kinderfeuerwehr, so dass insgesamt 123 Mitglieder regelmäßig das Feuerwehrhaus für Dienste betreten. Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 35,2 Jahren – auch das ein Spitzenwert.

2018 werden noch fünf Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechseln. Da wird es im aktuellen Feuerwehrhaus insbesondere im Umkleidebereich enger und enger. Aber das neue Feuerwehrhaus ist ja schon in Planung.

Berichte der einzelnen Funktionsträger

Nachdem Ortsbrandmeister Michael Albers mit seinem Rückblick die Jahresversammlung im voll besetzten Gruppenraum begonnen hatte, ging es mit Berichten der einzelnen Funktionsträger weiter. Stellvertretend für die Gruppenführer berichtete Dennis Fischer. Es gab 2017 neben den 25 Gesamtdiensten auch 27 Gruppendienste. Die Ortsfeuerwehr Baden ist in vier Gruppen eingeteilt, um besser auf die einzelnen Kameraden eingehen zu können.

Bei den Gruppentreffen ging es unter anderem um die Ausbildung in Fahrzeugkunde, Knotenkunde, Zerschneiden eines Autos, Hohlstrahlrohrtraining, Übungen auch in Abrissgebäuden oder bei örtlichen Firmen, Eisrettung und Abseilen am Schlauchturm der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Verden. Technische Hilfeleistungen, Aufbau einer Not-Dekontamination und Einsätze mit dem Gefahrgutzug wurden ebenfalls geübt.