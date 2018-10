Spektakulärer Fest-Höhepunkt: „Dinner in the Sky“ in Achim

Beim „Food-Festival“ am 7. Oktober

+ © ps Die Kosten für das besondere Essen liegen bei knapp 30 Euro. © ps

„Achim kocht“, das „Food-Festival“ am Sonntag in der Fußgängerzone, wartet mit einem spektakulären Highlight auf. Wer mal über den Dächern der Stadt speisen möchte, kann das nun erleben. „Dinner in the Sky“ heißt die 50 Meter hochschwebende Eventplattform, die am Sonntag beim Fest in Achim zur großen Attraktion werden dürfte.