Spatenstich für ersten Radschnellweg im Land

Von: Michael Mix

Auf Teilstücken, wie hier am Rehland, soll der Rasch für den Naturerhalt nicht asphaltiert werden, sondern auf der vorhandenen, verbreiterten Schotterstrecke verlaufen. © -

Achim – „Der schnellste Weg von A nach B“. Unter dieser Überschrift bewirbt die Stadt den Radschnellweg (Rasch), der schon bald Achim mit Bremen verbinden und in der Region einen wesentlichen Beitrag zur von der Politik in Zeiten der Klimakrise angestrebten Mobilitätswende leisten soll. Am Montag wurde an der Straße Rehland im Gewerbepark Uesen, einen Steinwurf von der Bahnstrecke entfernt, öffentlichkeitswirksam der Spatenstich für dieses zentrale Verkehrsprojekt vollzogen.

„Wir sind der Vorreiter. In Achim entsteht der erste Radschnellweg in Niedersachsen“, betonte Bürgermeister Rainer Ditzfeld beim Ortstermin stolz. Er freue sich, zum symbolischen Akt des Spatenstichs für den Bau der rund elf Kilometer langen Strecke von der Bremer Landesgrenze bis zum Badener Bahnhof zahlreiche Beteiligte an dem Vorhaben und Förderer des Rasch begrüßen zu können, darunter Johann Gottfried Stehnke, der mit seinem Unternehmen den Rasch bauen werde, Jens Wittrock vom Planungsbüro BPR, Karsten Többen vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowie SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth.

Ditzfeld brachte bei der Gelegenheit auch seine Ehefrau Patricia Schütz mit ins Spiel, die als „Stadtradelstar“ Zugpferd für eine laufende Aktion ist, die die Bevölkerung dazu animieren soll, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen. Die begeisterte Bikerin habe den Traum, eines Tages auf einem von Bremen nach Hannover reichenden Schnellweg radeln zu können, verriet der Bürgermeister.

Landtagsabgeordnete Liebetruth lobte die Stadt und vor allem Stefan Schuster, Leiter des Straßen- und Verkehrsmanagements bei der Verwaltung, dafür, auf die von überörtlicher Ebene für die Verkehrswende zur Verfügung gestellten Mittel rasch zugegriffen zu haben. Den Rasch, der samt Planung, Grundstückeerwerb und Bau rund 15 Millionen Euro kosten wird, finanziert zu 75 Prozent der Bund, weitere 15 Prozent steuert das Land Niedersachsen bei, während die Stadt die restliche Summe zu tragen hat.

Schuster wiederum dankte Liebetruth und dem Land dafür, das Achimer Vorhaben unterstützt zu haben. Aber das Geld und der Wille, den Radschnellweg umzusetzen, reichten allein nicht aus. „Mit dem Planungsbüro BPR haben wir auch Können eingekauft“, lobte er.

In den kommenden Monaten solle der drei Kilometer lange Abschnitt von der Hasseler Straße bis zum Badener Bahnhof gebaut werden, informierte Schuster weiter. „Kurz vor Weihnachten wollen wir dieses Teilstück einweihen.“ Für nächstes Jahr sei der Lückenschluss Richtung Mahndorfer Bahnhof geplant. „Dann wäre der Rasch schon bis nach Bremen befahrbar“, auch wenn der komplette Ausbau erst 2025 oder 2026 vollendet sein werde, zeigte der Projektleiter die Marschroute auf.

„Der Radschnellweg wird überwiegend direkt an der Bahnlinie entlang führen und auf einer Breite von vier Metern asphaltiert werden“, erläuterte Planer Wittrock auf Nachfrage. Im Bereich Ueser Schafkoven / Hassel-Ost sei auch eine Nutzung der Strecke durch landwirtschaftliche Fahrzeuge vorgesehen, um dortige Felder beackern zu können. Und in der Regel werde noch ein zweiter Meter breiter Fußweg drangebaut. Aber eine reine Asphaltpiste wird der Rasch nicht.

„Wir wollen den Weg für die Natur so schonend wie möglich gestalten“, sagte Jens Wittrock. Um einen Großteil des Bewuchses zu erhalten, bleibe zum Beispiel die Route im kurvigen Rehland-Gelände geschottert, sie werde dort nur etwas verbreitert. Und Richtung Badener Bahnhof seien im engen grünen Korridor zwischen den Gleisen und den Gewerbegrundstücken etwa 20 sogenannte Wurzelbrücken geplant, um im Weg stehende Bäume nicht fällen zu müssen. Das letzte Stück soll dann als Fahrradstraße, auf der auch Autos langsam fahren dürfen, gestaltet werden.

Ebenfalls mit zum Konzept für den Rasch gehört energiesparende, insektenfreundliche Beleuchtung. „Der Weg wird mit Solaranlagen ausgestattet“, ließ Wittrock wissen. Und die Entwässerung erfolge teilweise über Mulden und zum anderen Teil über Flächenversickerung.

Vollziehen symbolisch den Spatenstich für den Bau des Radschnellwegs: (von links) Projektleiter Stefan Schuster, Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth, Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Bauunternehmer Johann Gottfried Stehnke, Karsten Többen (Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr), Karen Rodel (Stadt) und Jens Wittrock (Planungsbüro BPR). © mix

Den Großteil der Arbeiten für den Rasch wird das Bauunternehmen Stehnke aus Osterholz-Scharmbeck erledigen. „Wir bringen die nötige Erfahrung dafür mit“, sagte der Firmenchef auf Nachfrage. „In den vergangenen Jahren haben wir mehr Radwege als Straßen gebaut“, erklärte Johann Gottfried Stehnke. Der Bau eines Schnellwegs stelle für sein Unternehmen allerdings eine Premiere dar. Aber auch das sei kein Problem. „Wir müssen halt nur etwas breiter bauen“, merkte der Diplom-Ingenieur an.

Der Rasch wird einen stabilen Untergrund bekommen. Die Tragschicht für den Bau mit der abschließenden Asphaltschicht obendrüber reicht laut Stehnke rund 60 Zentimeter tief in die Erde.

Genügend Personal stehe für den Auftrag zur Verfügung, versicherte der Geschäftsführer. „Die Tiefbauarbeiten werden vier bis sechs Mann ausführen.“ Für die Asphaltierung des Rasch seien dann acht Kräfte eingeplant. „In den nächsten Wochen wollen wir mit dem Projekt loslegen.“