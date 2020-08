Spaten bleibt erstmal im Schrank

Geomagnetik erlaubt Archäologie ohne Ausgrabung / Feldforschung bei Uphusen

+ © mix Der Magnetometer misst mit seinen Sonden Veränderungen im Erdreich. © mix

von Michael Mix

Achim – Ein Pflug oder eine Egge mit GPS-Gerät obendrauf? Ein Radfahrer wunderte sich über den seltsamen Anhänger, den eine Art Mini-Traktor auf einem abgeernteten Acker an der Bollener Landstraße an der Ecke zum Klinkdamm hinter sich her zog. Mit Landwirtschaft hatte die Aktion am Donnerstag allerdings allein hinsichtlich der Fläche zu tun. Archäologen waren auf dem Feld zu Gange. Sie untersuchten eine 2 000 Jahre alte weitgehend unerforschte Siedlung bei Uphusen mit Hilfe der Geomagnetik.