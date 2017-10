Spaß am Kräuter-Memory und Igel-Ticken

Kinder der Grundschule Bierden entdecken spielerisch die Streuobstwiese in der Achimer Marsch

+ Zum Ortstermin hatte Klassenlehrerin Kirsten Hanf (hinten links) ihre Klasse 3 a in die Achimer Marsch begleitet. Nach dem Frühstück starteten die Kinder unter Anleitung von Heike Gröne (rechts) eine Entdeckungstour durch die Streuobstwiese der besonderen Art. - Foto: Schmidt

ACHIM/BIERDEN - Was lebt und wächst auf einer Wiese? Welche Apfelsorten wachsen in Europa, und wie macht man eigentlich Apfelsaft? Antworten auf solche Fragen sammelten Kinder der 3 a von der Grundschule in Bierden auf der Streuobstwiese in der Achimer Marsch.