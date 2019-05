Spannender Spielewettkampf mitten im Dorf

134 Teilnehmer bei Kreiskinderfeuerwehrtag in Ottersberg / Wanderpokal geht nach Weitzmühlen

+ Eine von insgesamt zehn Stationen: Mit der Zwille mussten die Teilnehmer 30 Meter weit zielen. Fotos: Hustedt

Ottersberg – Wenn 134 Kinder durch Ottersberg toben, dann ist da schon ordentlich was los. Beim Kreiskinderfeuerwehrtag in Ottersberg traten 18 Gruppen mit eben 134 Kindern an, die an zehn Spielstationen, verteilt in der Ortschaft, um Punkte kämpften. So lobte Landrat Peter Bohlmann, der mit der Ersten Kreisrätin Regina Tryla gekommen war, dass diese Spielstationen sich mitten im Dorf befanden und somit die ganze Ortschaft eingebunden war. Er freute sich aber auch, dass es in Eitze wieder eine Kinderfeuerwehr gibt und damit im Landkreis 20 Kinderfeuerwehren aktiv sind.