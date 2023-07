Spannende Detektivarbeit führt nach Achim

Auf dem Wohnzimmertisch von Familie Otte in Achim wurden die Artefakte dokumentiert und den insgesamt 37 Fundstellen zugeordnet. © Gerhard Otte

Zwischen 1930 und 1978 suchte ein Mann namens Harms rund um die Dörfer Bücken und Holtrup-Schweringen im heutigen Landkreis Nienburg nach archäologischen Funden. Doch wo ist seine umfangreiche Sammlung geblieben? Eine spannende Detektivarbeit führte die Archäologen schließlich nach Achim.

Im Rahmen einer archäologischen Forschungsarbeit stieß der Verdener Luftbildarchäologe Heinz-Dieter Freese in der archäologischen Datenbank auf zahlreiche Fundmeldungen aus dem Raum Bücken. Da stand beispielsweise: „Gemischte Fundkollektion, Einzelgrabkultur, Verbleib: privat, Sammlung Harms: Ein Rechteckbeil (Felsgestein), zwei Streitäxte (1x Grünstein), zwei Dolche (Flint, 1x Typ Lomborg), drei Abschläge von Steinbeilen, eine Keramikscherbe.“ Insgesamt muss es sich um mindestens 70 Steinbeile und Steinäxte handeln, überlegte Heinz-Dieter Freese. Und fragte sich: „Wo ist diese bedeutende Sammlung eigentlich geblieben – verschollen, verkauft, im Museum?“

Alle Steinbeile und Äxte passen gar nicht aufs Foto. © Heinz-Dieter Freese

So begann eine spannende Detektivarbeit. Ausgangspunkt: Ein Mann namens Harms suchte fast 50 Jahre lang rund um Bücken, Holtrup und Schweringen auf den Äckern und entdeckte zahlreiche Artefakte. Freese: „Ich stellte ihn mir so vor wie Lehrer Steensen in dem Roman ,Mittagsstunde‘ von Dörte Hansen: bei Wind und Wetter schritt er durch die Ackerfurchen.“ Doch wo sind die Früchte seiner jahrzehntelangen Suche geblieben? In der archäologischen Datenbank gab es nirgendwo eine Adresse des Finders, nicht einmal einen Vornamen. Also machte sich der Verdener Hobbyforscher auf die Suche. Sein erstes Ziel wurde das Museum in Nienburg / Weser. Und mit Hilfe von Volker Rohner, zuständig für die Sammlung, stellte er schnell fest, dass weder in der Schausammlung noch im Leeseringer Museumsarchiv Funde von Harms lagern.

Weiter ging die spannende Suche im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover, wo es in den Ortsakten gleichfalls hieß: „Holtrup, Bücken, Harms“? Fehlanzeige. Zu Beginn des Jahres 2023 erkundete Heinz-Dieter Freese die Heimatstube Schweringen. Dort sieht man Werke des heimischen Künstlers Gottlieb Pot d’Or, aber auch landwirtschaftliche Geräte, bäuerliche Arbeitskleidung, Handarbeiten und vorgeschichtliche Funde wie beispielsweise Steinbeile, jedoch kein einziges Stück von einem Mann namens Harms.

Doch glücklicherweise kennt man sich noch auf dem Lande und so brachte Elisabeth Kurowski, Leiterin der Heimatstube, den Hinweis auf eine mögliche Verwandte von „Harms“ im benachbarten Ort Bücken. Der „missing link“, endlich! Tatsächlich wusste Ursel Harms in Bücken zu berichten: „Harms, das war mein Onkel. Und er hat Heinrich mit Vornamen geheißen. War als Postbote tätig und in seiner Freizeit am liebsten in der Natur. Jagen und Sammeln, das war sein Hobby. Und die archäologischen Funde? Ich glaube, die hat er seinem Enkel Gerhard Otte in Achim geschenkt.“

Nun stellte sich die bange Frage, ob die Sammlung wohl immer noch in Achim lagert, es ist ja seitdem viel Wasser die Weser runter gelaufen. Deshalb fuhr Heinz-Dieter Freese innerlich angespannt in Richtung Achim, klingelte an der Haustür – und stieß auf große Begeisterung: „Wie haben Sie mich denn bloß gefunden?“ Es stellte sich heraus, dass Gerhard Otte sehr wohl auf die Sammlung seines Großvaters aufgepasst hat. „1982 hat er sie mir übergeben und hat sie mir ans Herz gelegt. Und weil ich archäologisch selbst interessiert bin, habe ich alles gut aufbewahrt.“ – „Welch ein Glück!“, dachte sich Freese.

Der Achimer Gerhard Otte ist Enkel des Sammlers Heinrich Harms, der in seiner Freizeit am liebsten in der Natur unterwegs war. © Heinz-Dieter Freese

„Es ist sehr verdienstvoll, dass Gerhard Otte die Steinbeile nicht bei Ebay vertickt oder gar entsorgt hat“, freut sich der für den Landkreis Nienburg / Weser zuständige Kommunalarchäologe Dr. Daniel Lau, und schrieb an den Enkel des Finders: „Ich bin sehr froh, dass die umfangreiche und für die Forschung so wichtige Sammlung bei Ihnen in guten Händen ist!“ In den letzten Wochen hat Gerhard Otte die Steingerätschaften selbst dokumentiert, fotografiert und den insgesamt 37 Fundstellen aus den Jahren 1930 bis 1978 zugeordnet. „Das hat mir viel Freude gemacht“, erzählt er, „so wie ich die schönen Fundstücke in den letzten 40 Jahren auch gern mal dem einen oder anderen gezeigt habe. Und jetzt möchte ich sie an ein Museum abgeben“.

Für die Archäologen bleibt noch die Frage, warum eine solch große Anzahl jungsteinzeitlicher Geräte im Raum Bücken und Schweringen entdeckt wurde. Entweder gab es dort vor 4 000 bis 5 000 Jahren eine ungewöhnlich hohe Bevölkerungsdichte oder die vielen Fundstücke sind einzig und allein Zeugnisse der unermüdlichen Absuche von Heinrich Harms, dem großen Sammler und Jäger.