Spagat zwischen Verkehrs- und Naturschutz

Achim - Von Michael Mix. „Die Ersatzpflanzungen der Deutschen Bahn finde ich gelungen“, sagt Joachim Schweers. „Man sollte ja auch mal loben, nicht immer nur meckern“, fügt der Vorsitzende der Achimer Gruppe des Naturschutzbunds (Nabu) mit Blick auf die Renaturierung der Böschung zwischen der Uesener Feldstraße und dem Schulzentrum hinzu. Im Winter hatte die Bahn dort teilweise einen Kahlschlag vorgenommen, damit der Zugverkehr bei Sturm nicht länger durch auf Oberleitungen und Gleise fallende Bäume und Äste blockiert wird.

Entlang des gesamten Hangs an der Straße An der Eisenbahn seien im Frühjahr zahlreiche Sträucher heimischer Arten wie zum Beispiel Ginster angepflanzt worden, freut sich Schweers. Zudem habe die Bahn dort zehn kleine Bäume in die Erde gesetzt und diese sogar „ausgeschildert“. Es handele sich um alte Obstbaumsorten. „Birnen, wenn ich es richtig gesehen habe“, berichtet Schweers. „Ich hoffe nur, dass die gärtnerische Versorgung angemessen geregelt ist und die vielen Pflanzen den kommenden Sommer überstehen.“ Notfalls könnten ja auch die Anwohner zur Gießkanne greifen und damit die naturnahe Gestaltung ihres Umfelds unterstützen, regt der Nabu-Vorsitzende an.

Die Stadt ist in der Angelegenheit nicht zuständig, aber in die Planung eingeweiht. „Das Konzept hat die Bahn mit uns und auch der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises abgesprochen“, sagt Daniel von Salzen, stellvertretender Leiter des Bauhofs und Baumschutzbeauftragter für Achim, auf Nachfrage.

Die Bahn habe die Kompensationsmaßnahmen nach den Fällarbeiten wie vorgesehen umgesetzt und „heimische alte Obstbaumsorten und bienenfreundliche Sträucher gepflanzt“. All das werde auch von dem Konzern bezahlt.

„Wichtig war uns, dass in dem Bereich, in dem Tabula Rasa gemacht worden war, vernünftiger Ersatz geschaffen wird. Dass ökologische Konzepte umgesetzt werden“, erklärt von Salzen.

Die Bahn habe dabei allerdings eine „Gratwanderung“ zu bewältigen. Anwohner, Kommune und Naturschützer legten Wert auf begrünte, schallschluckende Randbereiche des Schienenwegs. Auf der anderen Seite stehe die Vorgabe des Eisenbahnbundesamts, Strecken verkehrssicher zu machen, erläutert der Mitarbeiter der Stadt.

Die Maßnahmen in Achim seien auch noch nicht beendet. „Auf der Seite des Schulzentrums werden in den kommenden Wintern noch weitere Baumfällungen erfolgen“, informiert Daniel von Salzen. „Dort, wo jetzt viele Krähen nisten.“