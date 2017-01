Ein Spagat am Steinweg ist zu bewältigen

ACHIM - „Die Anwohner würden sonstwas mit uns machen, wenn wir den Steinweg verbreitern “, war Bürgermeister Rainer Ditzfeld überzeugt. Sie wünschten sich im Gegenteil eine ruhigere Straße ohne viel Durchgangsverkehr. Landwirte und andere Gewerbetriebe meldeten jedoch in einem Brief an die Stadtverwaltung schwere Bedenken an.

Sie fürchten, dass durch die geplanten Verengungen beim Steinweg-Neuausbau der Platz für landwirtschaftliche und Firmenfahrzeuge zu knapp wird.

„Wir müssen hier also einen Spagat hinbekommen“, verdeutlichte Ditzfeld.

Der städtische Verkehrsplaner Stefan Schuster machte jetzt im Ausschuss für Bauunterhaltung gleich deutlich, dass der Ausbau „im Bestand“ erfolge. Es bleibe damit bei 5,55 Metern Fahrbahn- und 1,50 Metern Gehwegbreite. Darüber hinausgehende Wünsche seien kaum erfüllbar.

Die begrünten Engstellen verschmälern die Fahrbahn auf jeweils 3,50 Meter. Solche Verengungen seien von Anwohner-Vertretern im Ausbau-Arbeitskreis ausdrücklich statt der jetzigen tempomindernden Aufpflasterungen gefordert worden.

Die Straßenverkehrsordnung regele eindeutig das Verhalten von Verkehrsteilnehmern in solchen Bereichen, ergänzte Steffen Zorn als Chef der städtischen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Achim (GGA). Wer auf der eingeengten Seite unterwegs sei, müsse vor dem Hindernis warten, um entgegenkommende Fahrzeuge passieren zu lassen.

Auch Traktor und Lastwagen kämen so auf dem neu ausgebauten Steinweg aneinander vorbei, hatte Ditzfeld klar errechnet. Notfalls wäre es zulässig, mit einem Rad über den Gehweg zu fahren.

Die neue Fahrbahn sei so beschaffen, dass sie Belastungen auch durch schwerere Fahrzeuge aushalte, beantwortete Zorn eine entsprechende Nachfrage von Walter Rau (SPD).

Allerdings dürften große Mähdrescher oder Schwertransporter den Steinweg ohnehin nicht befahren.

Es handele sich allerdings um eine Haupterschließungsstraße und nicht nur eine reine Anliegerstraße, wusste Bernd Junker (SPD). Gegenseitige Rücksichtnahme sei hier im Übrigen oberstes Gebot.

Larne Sprenger (CDU) hielt es in puncto Lebensdauer der erneuerten Fahrbahn dennoch für bedenklich, dass laut Untersuchungen täglich knapp 60 Lkw über den Bierdener Steinweg rattern. Vielle könnten bestimmt andere Strecken nutzen.

Einstimmig – bei einer Entshaltung Ingo Müllers (FDP) – befürwortete der Bauunterhaltungs-Ausschuss die umfassende Sanierung des Steinwegs im Abschnitt zwischen Einmündung „Heidacker“ bis Kreuzungsbereich Bierdener Dorfstraße / Auf dem Brink. Anwohner werden mit Straßenausbaubeiträgen von insgesamt etwa 150 000 Euro belastet.

550 000-Euro-Projekt: Start zum Ferienbeginn

Die Stadt übernimmt 54 Prozent der Ausbaukosten. Das Gesamtprojekt samt Reserven für „Unvorhersehbares“ ist mit 553 000 Euro veranschlagt.

Die Straßenbauarbeiten sollen zum Beginn der Sommerferien im Bereich der Grundschule Bierden starten.

Weichen müssen dann auch die Bäume – hauptsächlich alte Birken – zwischen Einmündung Heidacker und Am Ortfeld.

Steffen Zorn hatte zudem noch einmal Bedauern darüber geäußert, dass die Bewohner des großen Neubaugebiets Kämpe relativ kurze Zeit nach ihrem Einzug schon mit Ausbaubeiträgen für den Steinweg konfrontiert wurden. Das hatte für große Verärgerung gesorgt.

Die Maßnahme war zwar schon seit längerer Zeit geplant und wäre bei der Stadt nachzufragen gewesen, so Zorn. Jedoch seien die Bauwilligen wohl auch vom Kämpe-Investor nicht aktiv genug über die anstehende Steinweg-Sanierung informiert worden. - la