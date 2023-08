Spätstarter mit Ambitionen: Rapper Max Kupke aus Uphusen tritt heute beim Wettbewerb „Bremens Most Wanted“ an

Von: Dennis Bartz

Max Kupke aus Uphusen ist Famillienvater und Rapper aus Leidenschaft. © BARTZ

Achim – Unter seinem Künstlernamen „Maxman“ möchte der Rapper Max Kupke durchstarten. Spätestens bei seinem Auftritt vor ein paar Wochen beim Fußballspiel des TB Uphusen gegen die Werder-Legenden hat der Achimer sprichwörtlich Blut geleckt. Rund 1 500 Zuschauer verfolgten das Spiel – und sein musikalisches Intermezzo. „Die Reaktionen waren anschließend sehr positiv.

Ein paar Kids wollten sogar ein Autogramm von mir – ein gutes Gefühl“, beschreibt der Künstler, der nach eigenen Worten bereits in jungen Jahren ein Vollblut-Rap-Fan war und im Stillen immer davon geträumt hatte, eines Tages selbst von der Musik leben zu können. Auch wenn er mit nun 33 Jahren eher ein Spätstarter in der Szene wäre, hat er dieses Ziel klarer denn je vor Augen.

Vor etwa sechs Jahren hatte Kupke angefangen, seine Rap-Karriere anzukurbeln, nachdem er zuvor nur mit Freunden Musik gemacht hatte. 2021 schließlich veröffentlichte er seine erste LP mit acht eigenen Songs. „Für einen Newcomer wie mich lief die schon ganz gut“, erklärt der Musiker. Rund 85.000 Aufrufe hat beispielsweise sein Song „Wie kann es sein“, in dem er sich kritisch mit der Regierung auseinandersetzt. „Mir liegt der Conscious-Rap. Ich greife gerne sozial-kritische Themen auf“, betont der Musiker.

Den nächsten Karriereschritt möchte er heute Abend machen, wenn er als einer von 16 Künstlern beim Wettbewerb „Bremens Most Wanted“ in der Diskothek Arena startet. „Ich bin schon ein wenig aufgeregt, freue mich aber auch wahnsinnig darauf. In der Jury sitzen ein paar Produzenten. Ich möchte mich dort bestmöglich präsentieren und einige neue Hörer gewinnen“, erklärt Kupke. Mit seiner Musik spreche er „den vielen Menschen aus der Seele, die derzeit unzufrieden sind“.

Als Künstler ist er stolz darauf, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht dem Mainstream zu folgen: „Im Moment machen viele Gangster-Rap und wollen die Krassesten sein – aber das ist nicht mein Ding. Ich habe drei Kinder, für die ich Verantwortung übernehme. Da würde es nicht passen, wenn ich beispielsweise Drogen verherrlichen würde.“

Auf seine musikalischen Vorbilder angesprochen, hat er sofort eine Antwort: „Sammy Deluxe und Kool Savas. Ich mache selbst klassischen Rap und veröffentliche nur Songs, hinter denen ich stehe – und nicht das, was sich am besten verkauft“, erklärt Kupke, der 2012 die einmalige Chance bekam, Kool Savas eine Woche lang während eines Trips nach New York zu begleiten. „Ich hatte damals seine Premiumbox gekauft und wurde als Sieger eines Gewinnspiels ermittelt. Es war eine tolle Zeit, die mich absolut geprägt hat: Ich bin mit ihm von Frankfurt nach New York geflogen und habe ihn bei Auftritten begleitet. Seitdem stehe ich immer auf seiner Gästeliste und er grüßt mich von der Bühne“, erklärt der Uphuser, der den bekannten Rapper als bodenständigen Menschen beschreibt, der für jeden Spaß zu haben ist. „Die Zeit damals hat auf jeden Fall meine Erwartungen übertroffen“, so Kupke.

In den vergangenen Wochen hat der Uphuser wieder mehr Zeit in seinem Heimstudio verbracht und dort an neuen Songs gearbeitet, die er bald veröffentlichen will. Dabei bekommt er Unterstützung von seinem befreundeten Rapper Wowa Wostok.

Vorher will er aber mit einer packenden Show und mit einem möglichst guten Abschneiden beim Song-Contest „Bremen Most Wanted“ seine Reichweite bei Instagram und Tiktok erhöhen. „Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein, um dann womöglich irgendwann einen Plattenvertrag zu bekommen“, erklärt Kupke, der weiß, dass viele junge Rapper denselben Traum haben wie er.

Seine bisherigen Einnahmen von rund 1000 Euro hat er komplett in seine Karriere gesteckt. „Die Beats, das professionelle Mixing – all das kostet natürlich Geld. Mein Gehalt fasse ich aber nicht an, das ist für meine Familie da“, stellt er klar.

Von der bekommt er Rückendeckung. Seine drei Kinder feiern die Musik ihres Vaters und sind stolz darauf, was er macht. Ein besonders großer Fan ist Sohn Isaiah, der selbst schon einmal bei einem Song mitgewirkt hatte. Der Zehnjährige ist Fußballer der JSG Uphusen/Bierden. Für dessen Mannschaft hat Max Kupke den Song „Team“ geschrieben, der zum Einstimmen seitdem vor jedem Spiel läuft.

Bei seinem nächsten Auftritt erwartet den Rapper ein weiteres Heimspiel. Am Wochenende, 8. und 9. September, tritt er beim Dorfgemeinschaftsfest in Uphusen auf und darf dort einige seiner Songs präsentieren.

In die Rolle des „Bad Boy“, die viele Rapper vorleben, wird er dort zwar nicht schlüpfen. Großen Wert legt er aber darauf, sich die für Rapper typische „Street Credibility“, also die Glaubwürdigkeit der Straße zu erhalten. Genauso heute beim anstehenden Wettbewerb in Ihlpohl, für den er insgesamt fünf Lieder vorbereitet hat. Seine große Hoffnung ist, alle präsentieren zu dürfen – denn das würde bedeuten, dass er sich Runde für Runde bis ins Finale im Battle gegen seine Konkurrenten durchgesetzt hätte.

Selbst wenn es am Ende nicht für einen Sieg reichen sollte, die Erfahrung werde ihm auf jeden Fall, glaubt „Maxman“: „Ich werde dort mit viel Power performen und alles geben.“

Genauso wie im Ring. Kupke ist begeisterter Kampfsportler, betreibt Thai- und Kickboxen und hat seiner Leidenschaft den Song „Dein Fight“ gewidmet. Mit diesem möchte er anderen Menschen die Werte vermitteln, an die er nach eigenen Worten glaubt: „Die Botschaft des Songs ist: Häng Dich rein und gib immer alles. Und wenn es mal nicht klappt, lass den Kopf nicht hängen und mach einfach weiter!“

Genauso geht er auch mit seiner Karriere um, wenn diese mal stockt: „Ich werde authentisch bleiben und mich für den Erfolg nicht verkaufen. Ich will immer in den Spiegel gucken und sagen können: Ja, das ist Maxman!“

Wer sich für die Musik von Max Kupke interessiert, kann ihm bei Instagram oder Tiktok folgen. Dort lautet sein Profilname maxman.music.official. Seine Videos finden Interessierte außerdem auf der Plattform Youtube auf dem Kanal „Maxman Music“. Der Musikwettbewerb „Bremens Most Wanted“ startet heute um 19 Uhr in der Diskothek Arena, Ahlhorner Straße 22 in Wildeshausen.