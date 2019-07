„Später habe ich das Essen geliebt“

Austauschschüler im Rotary Jugenddienstprogramm berichten über ihre Erfahrungen

+ Sie werben für ein funktionierendes Austauschprogramm: Noah Löfgren, die Achimer Jugenddienstbeauftragte Ina Temp, Luanna Iaschombek und Sarah Lena Jekat (v.l.). Die bunten Sticker auf den Sakkos schenken sich die Austauchteilnehmer übrigens bei internationalen Treffen gegenseitig. Foto: Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. Die Förderung der Jugend gehört zu den wichtigen Zielen, die sich Rotary-Clubs weltweit gesetzt haben. Jedes Jahr wagen rund 650 Jugendliche aus Deutschland mit dem Rotary-Jugenddienst den Schritt ins Ausland. Während ihres Austauschjahrs leben sie in Gastfamilien innerhalb eines 30 Länder umfassenden, globalen Netzwerks. Auch in Achim findet auf diese Weise ein reger Austausch statt. Beim Clubabend der Achimer Rotarier, am Montag im Restaurant Weserterrassen, berichteten drei Jugendliche über ihre Austauscherfahrungen.