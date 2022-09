„Soziale, politische Krise vermeiden“

Der Blaue Saal im Kasch war beim Besuch von Ministerpräsident Stephan Weil prall gefüllt. © Bartz

Achim – Der Besuch von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstagabend in Achim lockte viele Parteifreunde aus dem gesamten Landkreis sowie weitere Interessierte an, aber auch sogenannte Querdenker. Ein Tross von rund 20 Leuten marschierte kurz vor Beginn der Veranstaltung, die von der SPD kurzfristig wegen des regnerischen Wetters vom Bibliotheksplatz in das Kasch verlegt worden war, Richtung Innenstadt.

Einige wenige Verschwörungstheoretiker gelangten im Kulturhaus in den proppevollen Blauen Saal, wo sich demonstrativ auch Aktivistinnen der Achimer Gruppe „Omas gegen Rechts“ eingefunden hatten. Die Veranstaltung im Vorfeld der Landtagswahl am 9. Oktober unter dem Motto „Auf ein Wort mit Stephan Weil“ verlief dann weitgehend störungsfrei, es gab lediglich einige Zwischenrufe. Für etliche der mindestens 150 Besucherinnen und Besucher blieben in dem kleinen Saal nur Stehplätze übrig, einige hatten wegen des Andrangs sogar gleich wieder kehrt gemacht.

Gastgeberin Dörte Liebetruth, Landtagsabgeordnete und -kandidatin für den Raum Achim / Verden, machte gleich zu Beginn deutlich, dass sie am 9. Oktober mit einem engen Rennen rechne. „Bei der vorigen Wahl 2017 habe ich den Wahlkreis mit 607 Stimmen Vorsprung gewonnen.“

„Hoffentlich gewinnen wir wieder“, schaltete sich Ministerpräsident Weil ein und begrüßte die versammelte Menge mit einem fröhlich-knappen „Moin!“. Er habe noch nie einen Wahlkampf „mit so vielen Fragezeichen in den Gesichtern“ erlebt, sagte der Titelverteidiger mit Blick auf die explodierenden Energiekosten infolge von Russlands Feldzug gegen die Ukraine. „Wir müssen aufpassen, das daraus keine soziale und dann noch eine politische Krise wird.“ Eines dürfe auf keinen Fall passieren: „Dass wir uns spalten lassen und die Demokratie zerstören“, mahnte Weil und leitete zur Runde mit Fragen aus dem Publikum über.

Und davon gab es reichlich; für den Chef des SPD/CDU-Kabinetts in Hannover galt es, einen großen Stapel vollgeschriebener Bierdeckel abzuarbeiten. Andere hatten schon vorab Fragen per Mail geschickt. Natürlich auch zum Thema Energiekrise. Mit ihrem neuen Hilfspaket helfe die Bundesregierung vor allem Leuten mit kleinem Geldbeutel, urteilte der Sozialdemokrat. „Die Wirtschaft, zum Beispiel das Bäckerhandwerk, muss aber noch mehr unterstützt werden.“ Außerdem gehe es darum, soziale, kulturelle und sportliche Aktivitäten am Laufen zu halten, um etwa Schwimmkurse für Kinder weiter anbieten zu können, teilte er eine diesbezügliche Sorge einer Fragestellerin.

Mehr „dringend benötigte“ Fachkräfte für Kitas zu bekommen, sei ein „dickes Brett“, bekannte Weil. Die Landes-SPD habe sich aber vorgenommen, den Betreuungsschlüssel zu verbessern. „Zwei Erzieherinnen oder Erzieher für 25 Kinder sind zu wenig, wir brauchen eine dritte Kraft pro Gruppe.“

Bei der digitalen Bildung hinke Niedersachsen noch hinterher, räumte der Landesvater ein. In „Tablet-Klassen“ könnten Kinder mit dem einen Gerät „alles bewerkstelligen“ und hätten auch noch Spaß dabei. „Die Bremer machen das schon.“ Von der halbe Milliarde Euro, mit der die niedersächsische Landesregierung 2019 den Digitalpakt ausgestattet habe, „liegt leider noch die Hälfte davon rum“, warf Weil Kommunen zwischen Ems und Elbe in diesem Punkt mangelnden Umsetzungseifer vor.

Die Lehrerbesoldung soll nach dem Willen der SPD künftig nicht mehr voneinander abweichen. „Wir werden eine einheitliche Bezahlung für alle – von der Grundschule bis zum Gymnasium – einführen“, versprach der Amtsinhaber für den Fall seiner Wiederwahl. Lehrer an letzterer Schulart zu bevorzugen, sei überholt und ungerecht.

Den Wunsch, das Neun-Euro-Ticket fortzuführen, hielt Weil derzeit nicht für bezahlbar. „Das würde Niedersachsen eine Milliarde Euro pro Jahr kosten.“ Allerdings müsse der jetzige „Tarifdschungel“ im Land verschwinden. „Es wird eine Nachfolgeregelung geben“, zu welchem Preis, sei aber noch offen.

Für den Pflegebereich verlangte Weil „weniger Druck, weniger Hetze“. Eine Ursache dafür sei die ausufernde Bürokratie. „Dass in diesem Sektor Beschäftigte 40 Prozent ihrer Arbeitszeit für Dokumentation aufwenden, geht nicht.“ Würde man diesen Anteil auf die Hälfte reduzieren, „hätten wir viel mehr Kräfte für die Pflege“.

Aber auch in anderen Bereichen sei Deutschland „komplett überreguliert“, stellte der gut aufgelegte Ministerpräsident fest. „Wir stehen uns oft selbst im Wege.“ Stephan Weil favorisierte eine „Budgetlösung“, bei der der Geldgeber bestimmte Beträge für Projekte zur Verfügung stellt, abgerechnet werde dann am Schluss. „Das erspart den Wust an Anträgen.“