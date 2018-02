Sound der wilden 50er- und 60er-Jahre

Achim - Den Sound zum Lebensgefühl der wilden 50er- und 60er-Jahre bringt „The Rascals Rock´n´Roll Show“ aus Bremen auf die Bühne. Jetzt am Sonnabend geschieht das ab 20 Uhr in der Aula des Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums.

Die Musiker aus Bremen mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung präsentieren in einer etwa dreistündigen Show rund 30 Hits aus jener bewegten Zeit, als das Schwimmbad noch Badeanstalt hieß, die Mädels noch Petticoat trugen und die Männer sich Brisk in die Haare schmierten. Im Hintergrund laufen dazu bewegte Bilder. Tänzer sorgen zusätzlich für Stimmung. Was der Show besonderen Charakter verleiht, sind auch kleine Anekdoten, durch die Moderator Markus Weise eigene Erlebnisse bei Zuschauern wieder lebendig werden lässt. Die „Rascals“ waren damals eine echte Größe der Bremer Musikszene.

Karten für den Achimer Auftritt gibt es zum Preis von 26 Euro auch in der Geschäftsstelle des Achimer Kreisblatt an der Obernstraße 54 sowie in allen anderen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung – und an der Abendkasse.