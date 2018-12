„Souly“sind zurück mit Pop, Swing, Latin

ACHIM - Die zahlreichen Souly-Fans aus dem Landkreis und Bremen dürfen sich für Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr auf ein gewohnt abwechslungsreiches Konzert dieser Gruppe mit Highlights aus dem Jazz/Pop/Soul-Bereich freuen.

Im Achimer Kasch sind dann Latin-Klassiker wie „Agua de Beber“ oder „One Note Samba“ dabei – präsentiert von der deutsch-peruanischen Sängerin Julie Kempski. Hits wie Stevie Wonders „I wish“ oder „Autumn Leaves“, mit denen sich Souly-Gründungsmitglied Melanie Czapp vorstellt, gehören ebenfalls zum Programm. Melanie Czapp ist nach einer Musicalausbildung in Hamburg und England zurück in der Band, Aber auch Popsongs wie Lady Gagas „Pokerface“ ertönen, hier speziell arrangiert für die ausdrucksstarke Stimme von Johanna Röttger.

Die neunköpfige Gesangsgruppe „Souly Voices“ sind ebenso Teil des Programms. Sie werden von der vierköpfigen „Souly Rhythmusgruppe“ unterstützt. Last but not least wird das Ensemble durch die Flötistin Birgit Beek komplettiert, welche sowohl in den Latin-Stücken als auch in einem rasanten Flöten/Band-Arrangement zu hören ist.

Erstmals dabei im Kasch ist außerdem der junge Geiger Mariko Winkelmann, der mit Swingtiteln und Filmmusik für gute Laune sorgt. Für besondere Momente im Souly-Programm sorgen auch die Songs von Band-Komponist Gert Alsleben – im Kasch gibt es gleich zwei Premieren von neuen Songs aus seiner Feder.

Eintrittskarten zum Preis von 15, ermäßigt zehn Euro, sind online unter www.kasch-achim.de oder direkt im Büro des Kasch zu bekommen.