Soul trifft Classic bei erstklassiger Session

Achim – „Soul meets Classic“ heißt ein musikalischer Leckerbissen mit der Soul-Größe Cassandra Steen, den das Kulturhaus Alter Schützenhof den Besuchern am Sonntag, 15. September, ab 19 Uhr serviert. Er wird in der Reihe „1st Class Session“ geboten, hieß es gestern bei einem Pressegespräch im Kasch.

In der Reihe „1st Class Session“ spielt jeweils eine hochkarätige Band mit Profimusikern deutscher oder internationaler Größen. Die so zusammengefundenen Musiker jammen einige ihrer Lieblingssongs frei, kreativ, virtuos im Austausch mit dem Publikum. Die „1st Class Session“ läuft bereits seit zehn Jahren in Lüneburg, Neu Wulmstorf und Hamburg und hat seit vergangenem Jahr ihr Finale in Achim.

Henning Wehland und Metaphysics von den Söhnen Mannheims traten so in Achim auf, und Kasch-Organisator Dennis Meinken erinnert sich noch voller Begeisterung: „Henning Wehland stand im Kasch auf dem Tisch, sang ,Ich tanz um Dein Leben’, und das Publikum war aus dem Häuschen.“

Das könnte auch jetzt mit Cassandra Steen und Co. am 15. September wieder so geschehen. Cassandra Steen trat erstmalig als Duettpartnerin von Freundeskreis auf, zog das Publikum als Gänsehautstimme von Glashaus in ihren Bann, musizierte mit Xavier Naidoo, Sabrina Setlur und Bushido und bekam die Goldene Schallplatte für ihr Album „Darum leben wir“. Für „Mir so nah“ wurde sie mit dem Echo als „Beste Künstlerin national“ ausgezeichnet.

Das Publikum im Kasch darf sich auch auf David Whitley freuen, der als Solist in Musical- und Opernproduktionen für die Tour „Best of Broadway“ unterwegs war und sich in der Rolle als Soldat John im Musical „Miss Saigon“ oder in der Doppelrolle des Reverend Cleopus & Ray Charles im Musical Blues Brothers einen Namen machte. Die Casting Show „The Voice of Germany“ und die Pro7-Produktion „Keep your Light Shining“ dürften seinen Bekanntheitsgrad noch erhöht haben.

Madeleine Lang als dritte im Boot war als Backgroundsängerin mit einer vier Oktaven umfassenden Stimme schon bei Marius Müller-Westernhagen, Helene Fischer, Udo Jürgens und den Scorpions im Einsatz. Nun beeindruckt sie auch mit eigenen Songs der Richtung Soul und Groove.

Tiffany Kirkland als vierte Solistin der „1st Class Session“ ist aus der Frankfurter Musikszene nicht mehr wegzudenken und tourte bereits mit Michael Bublé, Bonnie Tyler und Steve Lukather über die Bühnen.

Doch das ist noch lange nicht alles. Alexander Eissele wird nach Achim kommen. Er leitet als ausgezeichneter Klarinettist die Jumberjack Bigband und die Symphoniker des Theaters Lüneburg.

Das Soul-Strings-Quartett & Bläserenesemble mit Geige, Bratsche, Cello, Trompete, Posaune und Saxophon wird den Titeln ihren besonderen, eigenen und gelegentlich auch verfremdeten Stil geben ebenso wie die „1st Class Session Band“. In ihr vereinen sich klangvolle Namen wie die Top-Keyboarderin Lisa Müller, die weltbekannte Drummerin Anika Nilles, der bekannte Bassist Marius Goldhammer und der Gittarist Peer Frenzke.

Ein großes musikalisches Angebot, das da wieder auf die Region Achim wartet. Karten für Sitzplätze und Stehplätze sind im Vorverkauf für 38 beziehungsweise 30 Euro ab sofort im Kulturhaus Alter Schützenhof und unter www.kasch-achim.de zu haben. mb