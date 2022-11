„Sonst lassen wir die Finger davon“

Von: Dennis Bartz

Uga-Vorsitzender Ingo Freitag (Zweiter von links) und Solight-Chef Ulrik Borcherdt (Zweiter von rechts) hoffen, dass sie auch im kommenden Jahr bei der Stadtfest-Eröffnung mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld (links) und Kevin Marks anstoßen können. Archivfoto: Bartz © -

Achim – Der Veranstaltungskalender der Stadt Achim war in diesem Sommer prall gefüllt. Fast jedes Wochenende war etwas los. Und meist sorgten neben Livemusik, Karussells sowie Essens- und Getränkeständen auch strahlender Sonnenschein für gute Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern.

Das gilt auch für die Events, mit denen die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) das Stadtleben während der Sommermonate bereichert hat. Maibaumfest, Achimer Fachausstellung (Afa), Stadtfest, Weinfest und Boxenstopp lockten viele Menschen in die Stadt.

Für den Abschluss des Jahres plant die Uga nun nach zwei Jahren Coronapause wieder einen Weihnachtsmarkt. Neu ist der Standort: Die Buden und eine Bühne werden auf dem Alten Markt und auf der Grünfläche vor der Kreismusikschule aufgebaut. Los geht es am Freitag, 2. Dezember.

Doch bevor Uga-Vorsitzender Ingo Freitag und Ulrik Borcherdt, Chef von Solight Veranstaltungstechnik und Uga-Vorstandsmitglied, dort mit einem Glühwein anstoßen können, wollen sie morgen bei der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz des Rates der Stadt Achim die Weichen für die Zukunft stellen. „Der Nachmittag wird richtungsweisend für uns“, sagt Ingo Freitag vor der Sitzung, die um 17 Uhr im Ratssaal startet.

Die Uga hat bei der Stadt einen Antrag über jährlich 100 000 Euro zur Förderung der Veranstaltungen gestellt. Freitag betont: „Wir brauchen die Mittel dringend, um die Qualität der Events weiterhin gewährleisten zu können. Wir werden kein Mini-Stadtfest veranstalten.“

Ingo Freitag und Ulrik Borcherdt haben Bilanz gezogen und über die Ergebnisse kürzlich die Uga-Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung und Vertreter der Stadt Achim in kleiner Runde informiert.

Bislang erhält die Uga für die Umsetzung aller eigener Veranstaltungen einen Förderbetrag in Höhe von 30 000 Euro jährlich. „Aufgrund steigender Kosten einerseits und Einnahmeausfällen auf der anderen Seite reichen diese Mittel bei Weitem nicht mehr aus“, erklärt Freitag.

Besonders die beiden Großveranstaltungen Afa und Stadtfest schlossen nach Auskunft der Uga mit einem hohen Defizit ab: 125 000 Euro Fehlbetrag allein bei der Achimer Fachausstellung. Als Grund dafür nennt der Vorsitzende vor allem die Folgen der Coronakrise. „Ohne die Pandemie wäre es ,nur‘ ein kalkuliertes Minus von etwa 25 000 Euro gewesen“, hat Freitag errechnet.

Ausschlaggebend für das deutlich höhere Loch in der Kasse sei vor allem das DJ-Ötzi-Konzert gewesen. Der Schlagersänger sollte ursprünglich bereits bei der Afa 2020 auftreten – doch diese musste dann kurz vor dem Start aufgrund steigender Infektionszahlen abgesagt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Ticketverkauf bereits begonnen – und lief sehr gut: „Schnell waren 1 300 Tickets für je 45 Euro weg. Zwischen 2 000 und 2 500 Besucherinnen und Besucher wären es ganz sicher geworden“, glaubt deshalb Ingo Freitag. Weil damals völlig offen war, ob und wann das Konzert nachgeholt werden kann, entschied sich die Uga für eine komplette Rückabwicklung der Tickets. „Das war fair für die Menschen, aber sicher nachteilig für uns“, so Freitag.

Obwohl die Uga den Kartenpreis in diesem Frühjahr sogar auf 27,50 Euro senkte, lief der Verkauf schleppend. Nur noch rund 700 Fans kamen zum Auftritt des Sängers in der Bayernfesthalle. „Die Verunsicherung der Menschen war verständlicherweise groß. An diesem Abend haben wir dadurch aber rund 60 000 Euro verloren“, klärt Ingo Freitag auf.

Weil zusätzlich auch einige Aussteller kurzfristig abgesprungen waren, fehlten weitere 10 000 Euro auf der Einnahmenseite, die bereits fest eingeplant waren. „Von den Sponsorengeldern in Höhe von 20 000 Euro, die für das Jahr 2020 noch fest zugesagt waren, flossen tatsächlich nur 1 000 Euro. „Keines der Unternehmen wollte in dieser unsicheren Zeit damit in Verbindung gebracht werden, wenn eine Großveranstaltung wie die Afa zu einem Corona-Hotspot wird“, zeigt Ulrik Borcherdt Verständnis.

Erschwerend sei dann aber hinzugekommen, dass viele Kosten in den vergangenen Jahren gestiegen seien: Für den Einsatz der Security musste die Uga 10 000 Euro bezahlen, weitere 20 000 Euro gingen für die Infrastruktur drauf: „Wir mussten die komplette Versorgung aufbauen“, erklärt Ulrik Borcherdt, der auch höhere Personalkosten beispielsweise für die Bühnenhelfer anführt: „Die arbeiten heute alle nicht mehr zu den Konditionen wir vor zwei Jahren.“ Die Uga hat den sechsstelligen Verlust mit eigenen Rücklagen ausgeglichen. „Damit ist unser Puffer aufgebraucht“, berichtet Ingo Freitag. Für ihn und Ulrik Borcherdt steht fest: Es soll trotzdem nicht die letzte Afa gewesen sein. „Wir müssen aber mit der Stadt die finanziellen Grundlagen schaffen, um weiterzumachen. Sonst lassen wir lieber die Finger davon. Wir glauben weiterhin an das Potenzial der Stadt und helfen gerne dabei, diese weiter zu beleben – und das auch ehrenamtlich“, stellt Borcherdt klar.

Ingo Freitag gesteht: „100 000 Euro Fördersumme hören sich für die Bürger bestimmt nach einem riesigen Betrag an – aber wer sich mit der Thematik beschäftigt, der weiß, dass diese Summe nicht einmal dazu ausreicht, um die Veranstaltungen kostendeckend umsetzen zu können.“

Mit welchem Aufwand Events wie die Afa und das Stadtfest verbunden sind, zeigen nach Angaben der Uga auch die beiden weiteren Veranstaltungen, die mit Fördermitteln der EU finanziert worden sind – das Fest zur Gebietsreform (50 000 Euro) und das Kultur- und Kulinarik-Festival (75 000 Euro). „Im Vergleich zur Afa und zum Stadtfest waren beides relativ kleine Veranstaltungen“, betont Ingo Freitag.

Die Fördersumme sei lediglich der Basisbetrag – ohne Sponsorengelder seien Großveranstaltungen nicht finanzierbar. So war es auch beim Stadtfest, das, anders als es der Name vermuten lässt, ebenfalls eine Veranstaltung der Unternehmergemeinschaft ist. Auch dort sorgten höhere Kosten und Mindereinnahmen am Ende für einen Fehlbetrag: nach Auskunft der Uga in Höhe von rund 55 000 Euro.

Dieses Mal sprang Ulrik Borcherdt mit seiner Firma Solight ein und übernahm die Finanzierung. „Diese Summe auszugleichen, war nicht allein mein Entschluss. Ich habe das mit meiner Mannschaft entschieden. Schließlich hängen Arbeitsplätze daran. Wir waren uns einig und haben gesagt: Wir ziehen das durch“, so Borcherdt. Die Absage des Stadtfestes war damit vom Tisch.

Das Aus hätte ohnehin den drohenden finanziellen Schaden lediglich gemindert, nicht aber verhindert, klärt Uga-Vorstand Ingo Freitag auf: „Genauso wie bei der Afa, denn wir mussten uns an die Verträge aus den Vorjahren halten. Die Grundkosten wären also trotzdem angefallen.“

Ohne zusätzlichen Verlust kam dagegen beispielsweise das Weinfest aus, das sich selbst getragen hat. Uga-Mitglied Rudi Knapp hatte nämlich ehrenamtlich die gesamte Organisation übernommen. „Wir mussten also seine weit mehr als 100 Stunden Einsatz nicht bezahlen. Hätte das eine Agentur übernehmen müssen, wären dafür etwa weitere 15 000 Euro fällig geworden“, so Ingo Freitag, der darauf hofft, die Ausschussmitglieder überzeugen zu können.

Die Zeit drängt: „Wir müssen die Planungen für nächstes Jahr jetzt anschieben. Sonst ist es zu spät. Die Aussteller verschicken bereits ihre Bewerbungsmappen“, so Ulrik Borcherdt. Für ihn und Ingo Freitag steht fest: Sie wollen weitermachen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Veranstaltungen wie die Afa und das Stadtfest seien immer auch Werbung für die Stadt und hätten einen großen Marketingeffekt, wenn diese beispielsweise im Radio beworben werden.

Sie wollen künftig noch enger mit dem Kulturhaus Alter Schützenhof zusammenarbeiten. „Das lief in diesem Jahr echt super“, lobt Ulrik Borcherdt.

Er freut sich auf den Start des Weihnachtsmarktes, der bis zum 23. Dezember auf den Alten Markt stattfinden wird. Die Uga übernimmt dort nur die Sondernutzungsgebühr in Höhe von 2 500 Euro. „Damit ist unsere Kasse dann auch leer“, stellt Ingo Freitag klar. Die Organisation und das damit verbundene finanzielle Risiko übernehme Schausteller Alex Stummer, der mit seiner neuen Feuerzangen- und Glühweinbude vor Ort sein wird. Zusätzlich soll es eine kleine Bühne sowie im Kern acht Buden geben, dazu bis zu sechs Kunsthandwerkerstände. „Der Weihnachtsmarkt dort wird bestimmt sehr gemütlich“, glaubt Uga-Vorstand Ingo Freitag. Er hofft darauf, mit Solight-Chef Ulrik Borcherdt dort nicht nur auf das vergangene Jahr anstoßen zu können – sondern bis dahin auch die Mittel zu haben, um das Stadtfest und die weiteren Veranstaltungen 2023 planen zu können.