Sonntag, 7. Oktober: Festival rund ums Essen und Kochen

ACHIM - Das erste große Food-Festival steigt in der Achimer Innenstadt am Sonntag, 7. Oktober. Von 11 bis gegen 19 Uhr dreht sich dann alles ums Essen und Kochen.

Der aus Achim stammende Fernsehkoch Sebastian Lege ist Schirmherr dieser städtischen Veranstaltung und wird ebenso live vor Publikum Speisen zubereiten wie sein ebenfalls fernseherprobter Kollege Dennis Heeren.

Mehrere „Foodtrucks“ machen Station in der City. Sie bieten unter anderem Grillspezialitäten à la USA, Burger, Pulled-Pork-Variationen, Steakpommes, Smoked Spanferkel sowie neben Hot Dogs auch Corn Dogs. Dies sind Würstchen in frittierter Mais-teighülle.

Das „Busstro“ – ein umgebauter Linienbus mit 20 Sitzplätzen – lädt ebenso zum Besuch ein wie der Bio-Foodtruck mit Pizza und fair gehandeltem Kaffee. Dazu kommen weitere Essens- und Getränkestände, an denen unter anderem Crepes und Fischsuppe, Cocktails, Bier und Wein zu genießen sind.

Es gibt um 16 Uhr eine Sushi-Vorführung, und Sebastian Lege wird außerdem auf der Bühne in Form einer kleinen Show das Thema „Tricks der Lebensmittelindustrie“ wie etwa das „Umfruchten“ behandeln.

Dieser Sonntag ist als erster Höhepunkt des Stadtmarketing-Projekts „Achim kocht“ gedacht, bei dem ein Rezeptewettbewerb im Mittelpunkt steht.

Hunderte Rezepte seien bereits eingegangen, berichtete jetzt Anneke Luig, die in der Verwaltung für Stadtmarketing zuständig ist. Der Wettbewerb läuft weiter, und bis Ende des Jahres hofft sie auf noch viele interessante Einsendungen – vielleicht zu Gerichten, die gut in die Herbstzeit oder auch in den Winter passen. Wer an einem der Stände des Food-Festivals ein Rezept abgibt, erhält übrigens eine kleine Belohnung. In einem „Achim kocht“-Buch sollen die gesammelten Rezepte später veröffentlicht werden.

Die Geschäfte der Innenstadt sind an diesem Oktobersonntag geöffnet. Es lockt darüber hinaus ein Flohmarkt an der Herbergstraße. An Karussell, Hüpfburg, Bungee-Trampolin und Segway-Parcours für kleine und größere Kinder ist ebenfalls gedacht. Außerdem haben die jungen Besucher am Nabu-Stand die Möglichkeit, sich ihren Apfelsaft selber zu pressen.

Aber das Event-Wochenende umfasst auch schon Sonnabend, den 6. Oktober. Dann gibt es den verlängerten Wochenmarkt von 7 bis 15 Uhr zum Einkaufen und Schlemmen. Dort sind außerdem Rezepttüten zu erwerben – mit aufgedruckten Anleitungen zur Zubereitung und gefüllt mit den nötigen Zutaten. Auch am Sonnabend kocht zudem Dennis Heeren schon live. Und die Marktstände sind an diesem Tag erntedankmäßig geschmückt.

Alle an der Vorbereitung des Foodfestival-Wochenendes Beteiligten hoffen jetzt vor allem, dass es zwei regenlose Oktobertage werden. - la