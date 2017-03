Klänge aus Nashville in Achim

Am Sonntag in den „Katakomben“: Brad Lauretti, USA.

Achim - „This Frontier Needs Heroes“ ist der Projektname des Songwriters Brad Lauretti. Der Amerikaner hat mittlerweile vier Alben veröffentlicht und tourt laut Presse-Info damit durch die großen Städte Nordamerikas und Europas. Am Sonntag, 26. März, unternimmt er einen Abstecher in den Achimer Musikkeller „Katakomben“ am Alten Markt. Um 20 Uhr beginnt dieses Konzert der Reihe „Songs and Whispers“.

Als musikalische Einflüsse nennt der ursprünglich aus Brooklyn stammende, jetzt in Nashville lebende Brad Lauretti John Prine, Neil Young, Townes Van Zandt und Woody Guthrie.

Zu erwarten ist eine Mischung aus Folk, Alternative Country und Americana, versehen mit einem Schuss Rockabilly. Das aktuelle Album von „This Frontier Needs Heroes“ heißt „Real Job“.