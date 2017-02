Sondersitzung zu Einkaufszentrum

Achim - Am Donnerstag um 17 Uhr kommt der Ratsausschuss für Stadtplanung, Wirtschaft und Verkehr im Ratssaal zu einer öfentlichen Sondersitzung zusammen, um über den Rahmenplan Nördliche Innenstadt, also das Lieken-Gelände und Umgebung, zu beraten und zu entscheiden. CDU, FDP und WGA hatten diese Sondersitzung durchgesetzt, um alle Planer zum Städtebau, Verkehr, Lärmschutz und Einzelhandel sowie die Investoren Will und Skrabs zu hören, die das Lieken-Areal gekauft haben. Hauptstreitpunkt bleibt, ob ein Einkaufszentrum auf dem Lieken-Areal zugelassen wird. Eine Woche später am 16. Februar behandelt der Stadtrat diese Frage.