Sonderfall Christoph Rippich: Wieso Achimer Straßen so heißen wie sie heißen

Straßennamen und wie sie entstehen / Neue Richtlinie vom Stadtrat beschlossen

+ © Christian Walter Die Benennung des Christoph-Rippich-Platzes ist ein Sonderfall. Das macht die Farbe des Schildes deutlich. Es handelt sich dabei nicht um eine offizielle Widmung. © Christian Walter

Wenn neue Straßen Namen bekommen sollen, gibt es viele Möglichkeiten. Doch offiziell geregelt war das in Achim nie. Vor Kurzem hat der Stadtrat hierfür eine neue Richtlinie beschlossen. Gerade bei Benennungen nach Personen gibt es viel zu beachten – und einen Sonderfall: Den Christoph-Rippich-Platz.

Wo neu gebaut wird, braucht es Straßen, und neue Straßen brauchen Namen. Entsprechend sind die neuesten Achimer Straßennamen in Bereichen zu finden, in denen Quartiere neu entstehen, Wohngebiete erweitert werden, Gelände umgenutzt wird oder Gewerbestandorte ausgewiesen wurden. Ein Beispiel ist das Lieken-Quartier. Dort haben sich die Königsworther Straße und der Urkornweg neu zu den bereits bekannten im Adressbuch gesellt. Weitere neue Straßennamen aus jüngerer Vergangenheit finden sich im Umfeld der Achimer Mühle mit dem Grabenseeweg und der Wohnstraße Auf dem Turnierplatz – beide eine Anlehnung an den lange Zeit im dortigen Umfeld betriebenen Reitsport.

Etwas älter ist bereits die Umwidmung der ehemaligen Steuben-Kaserne in Uesen und Baden. Dort stehen nun zahlreiche Eigenheime, eine Kita, der Neubau der Helene-Grulke-Schule und Gewerbebetriebe an Straßen mit Namen wie Steuben-Allee – die Benennung liegt nahe – und einigen weiteren, die verdiente Frauen der Geschichte würdigen, wie Mildred Scheel, Loki Schmidt oder Anita Augspurg.

Benennung nach Historie, Personen, Firmen, Städten, Landschaften

All diese Straßen haben gemein, dass ihre Benennung bestimmten Mustern folgt: Mal ist es ein historischer Bezug zur Umgebung, mal ein Bezug zu einem (ehemals) dort ansässigen, in der Stadt verwurzelten Unternehmen, mal eine Ehrung von Persönlichkeiten, mal aber auch einfach eine rein funktional nach Bäumen, Flüssen, Städten oder Landschaftsarten benannte Gruppe von Straßen.

Wie Benennungen zustande kommen, war in Achim allerdings bis zur jüngsten Stadtratssitzung nie offiziell festgelegt. Geklappt hatte das freilich trotzdem, doch der Stadtrat hat erst jetzt, nachdem die Grünen-Fraktion einen entsprechenden Antrag in den Rat eingebracht hatte, eine „Richtlinie zur Benennung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in Achim“ mit knapper Mehrheit beschlossen.

Dem Grünen-Antrag vorausgegangen waren heftige Diskussionen um die Frage, ob die Brinkmannstraße umbenannt werden soll oder nicht (wir berichteten), weil ihr Namensgeber, der Achimer Bürgermeister während der NS-Zeit Johann Brinkmann, sich nicht entschlossen gegen die Gräueltaten der Nationalsozialisten gestellt hatte. Eine Umbenennung ist jedoch vom Tisch, nachdem sich Anwohner vehement dagegen gewehrt hatten und Teile der Politik sich nicht dazu durchringen konnten.

Im neuen Leitfaden der Stadt Achim heißt es zu Umbenennungen nun zudem: „Die Änderung vorhandener Straßennamen ist ein Ausnahmefall, dessen Umsetzung besonderer Gründe bedarf und der darüber hinaus zu vermeiden ist, da in den meisten Fällen eine Umbenennung für die betroffenen Anwohner eine Belastung darstellt, aber auch auf Seiten der Verwaltung mit erheblichem Aufwand verbunden ist.“ Gleichzeitig steht dort: „Eine Umbenennung kann notwendig werden, wenn neue historische Bewertungen vorliegen, die eine Benennung nach heutigen Grundsätzen verbietet. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die Bewertung ergibt, dass die Benennung nach Nr. 3.5. unzulässig wäre.“ Unter dieser Ziffer ist unter anderem geregelt, dass die Berücksichtigung von Personen oder Institutionen dann unzulässig ist, wenn sie „Ziele, Handlungen oder Wertvorstellungen verkörpern, die dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland oder der Verfassung des Landes Niedersachsen entgegenstehen oder dem Ansehen der Stadt Achim schaden“.

Name Brinkmannstraße ist umstritten, bleibt aber erhalten

Das gilt allerdings insbesondere für Neubenennungen. Beim Konflikt um die Brinkmannstraße war es nun eine Abwägungssache, die dazu geführt hat, dass die Straße weiter so heißt. Für die Anbringung eines Zusatzschildes mit der Aufschrift „Er trat Diktatur, Krieg und Verfolgung nicht entgegen“ und eines QR-Codes mit Erläuterungen zu Johann Brinkmanns Leben und Wirken hatte am 9. Mai im Fachausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz noch eine knappe rot-grüne Mehrheit gestimmt, das wurde aber zwei Tage später vom nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss kassiert. An der Brinkmannstraße bleibt also alles beim Alten.

Zu Neubenennungen von Straßen nach Personen heißt es außerdem, dass diese „eine besondere Würdigung von deren Lebensleistung auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Gebieten darstellt. Die Wartefrist zwischen dem Ableben einer Person und der Straßenbenennung soll fünf Jahre betragen. Die historische Bewertung der Persönlichkeit soll abgeklärt sein.“

Aus dieser Formulierung wird deutlich, dass im Regelfall eine Straßenbenennung nach einer Person erst nach deren Tod erfolgen soll, wenn ausreichend geklärt ist, ob es neben deren Verdiensten nicht doch noch Gründe gibt, die einer entsprechenden Ehrung zuwiderlaufen.

Christoph-Rippich-Platz ist nicht offiziell gewidmet

In Achim gibt es seit dem Herbst des vergangenen Jahres einen Christoph-Rippich-Platz. Der heute 85-jährige Achimer Ehrenbürgermeister ist noch zu Lebzeiten zu dieser besonderen Würdigung gekommen – und hat sich selbst darüber gewundert. Das ist allerdings ein Sonderfall. Die Ehrung von Christoph Rippich durch die Benennung des Platzes um das Bronze-Stadtmodell bildet keine offizielle Ausnahme von der Straßenbenennungsrichtlinie der Stadt Achim. Das dortige Schild ist blau mit weißer Schrift, was laut Stadtverwaltung deutlich macht, dass der Platz nicht offiziell gewidmet, „sondern nach einer Bürgerbefragung und Juryentscheidung ihm zu Ehren so benannt worden ist. Daher ist dies auch zu Lebzeiten möglich“. An dieser zentralen Stelle ist 2022 im Zuge der Feierlichkeiten zu 50 Jahren Gebietsreform und dem Jubiläum des Bestehens der Stadt Achim in ihren heutigen Grenzen das Bronze-Stadtmodell aufgestellt worden, um diese einschneidende Entwicklung zu würdigen. Mit der inoffiziellen Benennung des Platzes drumherum nach Christoph Rippich ehrte man gleichzeitig auch den Achimer Bürgermeister, in dessen Amtszeit und Verdienste der Zusammenschluss 1972 gefallen war.

+ Die Amazon-Straße führt zu Amazon. So weit, so logisch. Der Name dient aber mehr den Lkw-Navis als einer Würdigung. © Christian Walter

In Achim gibt es zudem Straßen, die nach Unternehmen benannt sind, wie die Desmastraße, oder an deren Aufgabe angelehnt wie im Fall der Gaswerkstraße, an der die Stadtwerke beheimatet sind. 2021 kam die Amazon-Straße dazu, als das Logistikzentrum des Versandhandelsriesen auf dem Uesener Feld eröffnet wurde. Im Grünen-Antrag für die Richtlinie zur Straßenbenennung heißt es bezüglich Firmennamen: „Bei der Amazon-Straße stellte sich die Frage, ob und warum das in Achim neu angesiedelte Unternehmen diese Benennung erhalten soll. Denn eine Straßenbenennung nach Firmen oder Unternehmen ist in vielen Städten nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig. Das ist in Achim der Fall, weil ein öffentliches Interesse daran besteht, dass Lkw die Amazon-Straße schnell und einfach finden.“ Von diesbezüglichen Ausnahmefällen ist in der nun beschlossenen Richtlinie allerdings keine Rede.

Genauso wenig wie von der Bedeutung von Firmen für die Stadtgeschichte. Es wäre jedenfalls kein weit hergeholtes Argument, dass Desma oder Lieken tiefer in Achim verwurzelt sind beziehungsweise waren als Amazon und dass man daher eher den Traditionsbetrieben eine Straßennamen-Würdigung zukommen lassen wollen würde. Eine Unterscheidung wird hier jedoch nicht gemacht.

Königsworth und das Königreich Hannover

Und warum hat nun die frühere „Planstraße 1“ im Lieken-Quartier die Bezeichnung Königsworther Straße erhalten? Der ehemalige Vorort von Hannover hat erst mal keinen offensichtlichen Bezug zur ehemaligen Achimer Brotfabrik. „Königsworth ist der alte Flurname des Areals. Königsworth bedeutet so viel wie Grundstück außerhalb des Flurzwangs. Hier wohl Regierungsland, benannt, als Achim zum Königreich Hannover gehörte“, heißt es in der Begründung für die Benennung dieser Straße in den damaligen Planungsunterlagen der Stadtverwaltung. Die Bezeichnung „Urkornweg“ bedarf hingegen wohl keiner weiteren Erläuterung hinsichtlich des bekannten Brotes der Firma Lieken.