Erster „Achimer Sonnenwendlauf“ steht bevor

Organisatoren freuen sich auf Gleichgesinnte

Das Foto zeigt Ingrid Heger und Heiko Bergmann beim gemeinsamen Training im Achimer Stadtwald.

Achim - Wenn die Sonne senkrecht über dem Wendekreis steht und die Tage am längsten sind, dann weist der Jahreskalender den astronomischen Sommeranfang aus. Die Sommersonnenwende auf der Nordhalbkugel ist an diesem Donnerstag, 21. Juni. Ein Ereignis, das viele in Bewegung versetzen sollte, finden Aktive des TSV Achim und des TSV Uesen. Sie laden zum ersten „Achimer Sonnenwendlauf“ im Stadtwald ein.