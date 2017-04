„Das soll sich einprägen“

achim - „Der Mai ist gekommen...“ – das stimmt zwar noch nicht ganz, aber dieses altbekannte Volkslied wird dennoch am 30. April auf dem Bibliotheksplatz zu hören sein. Dort wird nämlich am letzten Kalendertag des Monats April um 12.30 Uhr das Achimer Maibaumfest mit verkaufsoffenem Sonntag und Vereinsbörse eröffnet. Bereits zum zweiten Mal soll in Achim der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres auf diese Weise begangen werden, nun erstmals mit musikalischer Unterstützung des Shantychores Oyten.

„Das war im vergangenen Jahr ein Riesenerfolg, wir hatten viel Zuspruch von den Geschäftsinhabern“, freut sich Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld. „Der verkaufsoffene Sonntag 2016 war einer der umsatzstärksten Verkaufstage in der Achimer Innenstadt“, fügt Rudi Knapp, Ehrenvorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (UGA) hinzu.

Laut Zeitplan wird ab 12 Uhr der zwölf Meter hohe Maibaum mit einem Kran in der Mitte des Platzes neben dem Rathaus aufgestellt. An der Spitze des Maibaums, der mit den Achimer Farben und dem Achim-Logo geschmückt ist, wird ein Kranz mit einem Durchmesser von 2,50 Meter befestigt. Anschließend wird der Bürgermeister das Bierfass anstechen und das Maibaumfest gegen 12.30 Uhr für eröffnet erklären. Der Shantychor Oyten lässt dazu Frühlings- und Seemannslieder erklingen.

Zwischen 13 und 18 Uhr können die Kunden sich dann nach Lust und Laune in den Geschäften der Achimer Innenstadt umsehen und dort allerlei schöne Dinge für die kommende Frühlingssaison erwerben. Wer etwas weiter Richtung Herbergstraße und Alter Markt schlendert, findet dort in der Zeit von 11 bis 18 Uhr einen Flohmarkt, wo sich zum günstigen Preis vielleicht das eine oder andere gut erhaltene Stück aus zweiter Hand finden lässt.

Darüber hinaus werden sich zwischen 13 und 18 Uhr Achimer Vereine im und um das Rathaus präsentieren. Besonderheiten bietet etwa der Anglerverein, der in der Fußgängerzone frische Forellen räuchern und zum Verzehr anbieten möchte. Ebenfalls für die Stärkung zwischendurch hält der Traditionsverband Steuben-Kaserne Gulaschsuppe bereit. Weitere Aktionen gibt es unter anderem von Terre des Hommes, dem Golfclub Achim, dem THW-Ortsverband, dem Deutschen Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr. Die „Grönfingers“ wollen die Fußgängerzone frühlingshaft mit Pflanzen dekorieren.

Ergänzt wird das Angebot durch kommerzielle Anbieter, darunter auch Wochenmarktbeschicker wie der „Blumenholländer“.

Der Shantychor Oyten hofft, wie andere Vereine sicherlich auch, durch seine Präsenz mögliche Mitstreiter anzusprechen. Der Chor, der sich 1986 aus einer ehemaligen Marinekameradschaft formierte, verfügt derzeit über 40 Mitglieder, davon etwa 20 Aktive. Gesungen werden, mit Begleitung von Gitarre, Akkordeon und Schlagzeug, überwiegend Arbeitslieder der Seefahrt.

Weitere Vereine, die sich noch an der Vereinsbörse beteiligen möchten, können sich im Rathaus an Martina Jansen (Tel. 04202/9160165) wenden.

Künftig soll der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres in Achim immer in Zusammenhang mit dem Maibaumfest und der Vereinsbörse Ende April im Kalender stehen. „Das soll sich einprägen“, sagt Rudi Knapp. „Der Einzelhandel soll sich präsentieren – und das nicht nur an den Markttagen.“ Zum 15. April verfügt die Stadtverwaltung übrigens auch über eine neue Mitarbeiterin für den Bereich Stadtmarketing. Die Achimerin wird sich am 1. Juni mit den Einzelhändlern zusammensetzen und über Strategien für die Innenstadt sprechen, informiert Rainer Ditzfeld.J ldu