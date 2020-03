In solider Verfassung für das Gemeinwohl

Verein Haus Hünenburg ist gut aufgestellt / Vorstand für zwei Jahre wiedergewählt

+ Der neue und alte Vorstand: (v.l.) Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Schatzmeister Torsten Jobs, stellvertretender Vorsitzender Detlef Herbst, Vorsitzender Uwe Ehrhorn, stellvertretender Vorsitzender Joern Anselm, Thorsten Springer, Maike Bartmann und Detlev Herrmann. Auf dem Bild fehlt Landrat Peter Bohlmann. Foto: Schmidt

Achim – Familienfeste, Ausstellungen, Seminare und Tagungen und Vortragsveranstaltungen in einem ganz besonderen Ambiente – das bietet das Haus Hünenburg. Für Mitglieder und eine breite Öffentlichkeit unterhält der Verein mit Unterstützung der Stadt und des Landkreises im Auftrag der Robert-Krämer- Stiftung die charmante Kaufmannsvilla in exklusiver Lage an der Schwedenschanze. Am Mittwochabend hatte der Vorstand zur ordentlichen Jahreshauptversammlung in das Haus am Weserhang eingeladen.