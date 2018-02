Sogar eine Drohne im Angebot

Fundsachenversteigerung im Rathaus bietet viele Schnäppchen

+ Henriette und Jakob Deter vor dem riesigen zweirädrigen Fuhrpark im Rathaus. J Fotos: Hägermann

ACHIM - Der Plan von Henriette und Jakob Deter aus Langwedel war klar. Der wichtigste Teil diese Plans war Mutter Bettina. Sie hatte das Geld und wollte davon am Samstag auf der Fundsachen-Versteigerung im Achimer Rathaus möglichst wenig ausgeben. Für die beiden 16-jährigen gesucht wurden Fahrräder für die Fahrt zum Bahnhof. Von dort geht es morgens mit dem Zug zur Schule und mittags wieder zurück. Henriette besucht das Cato-Gymnasium in Achim, Jakob das Dom-Gymnasium in Verden. Von der Versteigerung hatte das Trio in der Zeitung gelesen. Bei der Auktion galt es, mit geringem finanziellen Aufwand ein Fahrrad zu ergattern, dessen Verlust im Falle eines Diebstahl nicht allzu schwer wiegt. Die Deters waren früh ins Rathaus gekommen.