„Sofa“ sucht neues Dach über dem Kopf

Sieht so die Zukunft des Cawia aus? Jugendliche im Zelt des Vereins Sofa beim Campus Open Air 2018. Gemäß dem neuen Konzept für Jugendarbeit der Stadt Achim soll diese örtlich mehr an die Schulen verlegt werden, konzeptionell soll der Umgang mit Medien einen Schwerpunkt bilden. - Archivfoto: Duncan

achim - Von Lisa Duncan. Im Jahrhundertsommer 2018 mussten Veranstalter, die draußen etwas planten, fast nie ums Wetter bangen. Für den Verein Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe (Sofa), der im Auftrag der Stadt Achim die Jugendarbeit macht, könnte es angesichts mangelnder Räume künftig zur Dauersorge werden. Denn die Stadt Achim will ihre Jugendarbeit einem Neustart unterziehen. Mehr Medienaufklärung und mehr Präsenz an den Schulen, lautet der Tenor. Die Krux ist nur: Die Räume dafür gibt es noch nicht. Der Umbau des neuen „Campus“ mit Integrierter Gesamtschule ist frühestens 2022 abgeschlossen.

„Es gibt in der Jugendarbeit nicht den einen richtigen Weg“, sagt Till Bräkling – und der muss es wissen, denn er ist bei der Achimer Stadtverwaltung für Kinder- und Jugendarbeit zuständig. In einem Pressegespräch erläuterten die Stadtverwaltung und der Verein Sofa die wichtigsten Eckpunkte.

Das Konzept „Jugend und Bildung in Achim“ sieht zum einen die weitere Zusammenarbeit mit dem Verein Sofa vor, der sich in einem Ausschreibungsverfahren gegen Mitbewerber durchgesetzt hatte. „Das war ein rein verwaltungstechnischer Ablauf“, sagt Wiltrud Ysker, Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Kultur. Zum anderen hat die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 8 000 Euro für die Jugendgruppen im Cawia zum Jahresende eingestellt (wir berichteten).

Das neue Konzept, das laut Ysker seit mehr als einem Jahr politisch beschlossen ist, mündete am 30. November 2018 in einen neuen Vertragsabschluss zwischen Sofa und der Stadt für die nächsten vier Jahre. Startschuss ist der 1. Januar 2019. Der Verein Sofa hat dazu ein fünfteiliges Konzept erstellt und will es in den nächsten beiden Tagen noch mit der Stadtverwaltung konkretisieren.

Der „Neustart“, erklärt Achim Franz, der die Jugendarbeit bei Sofa koordiniert, umfasse den weiteren Betrieb und Ausbau des Jugendtreffs an der Langenstraße 1, ein Konzept für mobile Standorte und Angebote in den Ortsteilen (wie etwa die „Jugendvilla“, der Container am Lahof in Baden), das Konzept „Campus“, Ferienangebote und Veranstaltungen sowie die Medienwerkstatt. Neu hinzugekommen sind im Wesentlichen die Medienwerkstatt – die sich vor allem dadurch erklärt, dass Jugendliche ihr Smartphone zunehmend „wie einen zusätzlichen Körperteil mit sich herumtragen“, so Franz – und die Verlagerung an den „Campus“. Damit ist das Schulgelände von der Integrierten Gesamtschule bis zur Erich-Kästner-Schule gemeint.

Die Medienwerkstatt soll im ersten Stock des Jugendtreffs als kreative Baustelle ihren Platz finden. Ziel ist es, dass die Besucher, zusammen mit Fachkräften von Sofa, eigene Kurzfilme, Fotostorys und Musikstücke produzieren und im Netz veröffentlichen.

Die Jugendlichen, die sich bisher im Cawia trafen, sollen auf den Jugendtreff und früher oder später auf den „Campus“ verteilt werden. „Das ist noch nicht hundertprozentig gesichert“, gibt Ysker zu. Sprich: Der Umbau des „Campus“ für die IGS mit ihren wachsenden Jahrgängen ist laut Plan erst 2022 fertig. Bis dahin bleibt die Raumsituation in der Schwebe.

„Räumlichkeiten sind toll“, betont Achim Franz und merkt an, dass man nun mit den Schulen ins Gespräch kommen und die Beziehungsarbeit beginnen müsse – auch ohne die erforderliche Infrastruktur. „Letztlich sind wir glücklich, dass wir unser Angebot fortsetzen können. Wir werden sehen, ob die Jugendlichen das annehmen“, sagt Sofa-Geschäftsführer Jan-Dieter Junge. Mit neuen Konzepten sei eben stets ein Risiko verbunden, fügt er hinzu. Zwar habe er vollstes Verständnis für die Datierung des Vertrags als Jahresschnitt, hätte sich aber den Übergang „vorsichtiger“ gewünscht.