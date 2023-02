So komplex kann Seife sein: Schülerfirma am Gamma in Achim vorerst beendet

Von: Lisa Duncan

Chemielehrerin Dr. Andrea Stäudte hat die Schülerfirma am Gamma ein halbes Jahr betreut. © Duncan

Achim – In Schülerfirmen oder -genossenschaften lernen junge Menschen selbstständiges unternehmerisches Handeln und Wirtschaften und bereiten sich so auf das Berufsleben vor. Darum gründete Dr. Andrea Stäudte am Gymnasium am Markt (Gamma) unter dem Titel „bee clean“ erstmals eine Schülerfirma. Die Chemielehrerin findet es unverständlich, dass nach EU-Vorgaben auch Schülerfirmen seit dem 1. Januar 2023 Steuern zahlen sollen. Nach einer Gesetzesänderung sind privatwirtschaftliche Umsätze der öffentlichen Hand grundsätzlich steuerpflichtig. Dies ist aber nicht der Grund für das vorläufige Aus der Schülerfirma am Gamma. Der Verkauf selbst hergestellter Seife war nicht auf Dauer angelegt.

Für andere Schülerfirmen gibt es vorerst Hoffnung: Angestoßen durch eine Petition, die eine Ausnahmeregelung für Schülergenossenschaften fordert, hat die Bundesregierung bis zu einer Gesetzesnovelle eine Übergangsregelung getroffen. Die Seifenproduktion am Gamma wäre ohnehin nicht in die Steuerpflicht gerutscht, da sie nur während eines Halbjahrs bestand und als Kleinunternehmen sehr geringen Umsatz erzielte, erklärt Stäudte. Der Verkauf der mit natürlichen Zutaten wie Lavendel, Orange, Zitronengras und Honig produzierten Seife brachte den Schülern insgesamt 820 Euro ein. Dieses Geld ging als Spende an den Abiturjahrgang, damit die Schüler ihre Abschlussfeier finanzieren können. „Es war von Anfang an klar, dass wir kein Geld damit verdienen wollen“, betont Stäudte, die generell kein Verständnis für die Neuregelung im Steuerrecht hat: „Man will ja nicht in erster Linie gewinnorientiert arbeiten, sondern die Schüler sollen unternehmerische Kompetenzen lernen.“

Das Projekt „bee clean“ war ein Testballon – wobei sich Stäudte eine Fortführung der Schülerfirma, auch als AG, gut vorstellen kann. Seinen Platz fand sie zunächst im Seminarfach, das die Schüler für das wissenschaftliche Arbeiten im Studium befähigen soll. „Da ich einen wissenschaftlichen Hintergrund habe und aus der Wirtschaft komme, dachte ich, es wäre nicht schlecht, dass die Schüler das lernen“, schildert sie. Bevor die 55-Jährige vor acht Jahren in den Lehrerberuf wechselte, hatte sie für die Unternehmen BASF, Nehlsen und Vitakraft gearbeitet und war kurzzeitig auch selbstständig gewesen.

21 Schüler haben im naturwissenschaftlichen Profil am Schülerfirmen-Kurs von Andrea Stäudte teilgenommen. Die Investitionen für Gerätschaften und Chemikalien streckte die Lehrerin aus eigener Tasche vor. Von der Produktentwicklung über den Herstellungsprozess der Seife bis hin zur Vermarktung und zum Verkauf hat Stäudte die Schüler zwar begleitet, aber das Meiste mussten sie sich in Gruppen eigenhändig erarbeiten: „Vom Preisvergleich für den Einkauf bis hin zum Logo und zur Verpackung haben sie alles selber gemacht.“ Etwas professionelle Beratung erhielten die Jugendlichen außerdem von der Naturkosmetikfirma „La mer“ aus Cuxhaven.

Bei der Schülerschaft bestehe großes Interesse an solchen praxisnahen Lernangeboten: „Meine Zwölftklässler haben angedeutet, dass sie das auch gerne im nächsten Halbjahr machen wollen“, berichtet Stäudte. Daher will sie die Schülerfirma im ersten Halbjahr des 13. Jahrgangs erneut anbieten: „Gerätschaften und Rezepturen sind ja schon da.“ Künftig würde sie „bee clean“ aber möglicherweise unter dem Dach des Schulfördervereins laufen lassen und das Produktspektrum etwa um Duschgel, Cremes oder Süßigkeiten erweitern. Möglich sei auch eine erneute Kooperation mit der Imker-AG, die schon Honig als Zutat für die Seife geliefert hatte. „Wachs hätten wir schon vorher von der Imker-AG nehmen können. Aber durch die hohen Hygienevorgaben bei Kosmetikprodukten wäre die Produktion sehr teuer geworden.“ Da sei es weitaus günstiger, zertifizierte Naturprodukte einzukaufen.

Eine Schülerfirma hatte es zuvor am Gamma nicht gegeben. Stäudte brachte die Idee von ihrer früheren Arbeitsstelle an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Osterholz-Scharmbeck mit, wo es unter anderem eine Cateringfirma und eine Fahrradwerkstatt gab. „Ich finde es schade, dass im Gymnasium kaum Raum für die Berufswahl und das echte Leben gegeben wird“, betont sie. Dieselbe Idee verfolgte sie mit dem im Seminarfach verwirklichten Thema: „Was kostet das Leben?“, in dem die Schüler sich einen fiktiven Beruf und eine dazu passende Wohnung suchen sowie ein Haushaltsbuch für die Einkäufe führen sollten.