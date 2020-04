Sitzungsbetrieb startet am 12. Mai wieder

Achim – Politik und Verwaltung haben sich rasch geeinigt: Nach rund zwei Monaten Corona-Pause soll Mitte Mai der Sitzungsbetrieb wieder aufgenommen und damit nicht länger hinter verschlossenen Türen entschieden werden. Darauf hat sich der Verwaltungsausschuss am Donnerstag verständigt, ließ Erster Stadtrat Bernd Kettenburg die örtlichen Medien am Freitag wissen.

Als erste öffentliche Zusammenkunft nach dem Drücken der Stopptaste Mitte März soll am Dienstag, 12. Mai, 17 Uhr, die Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr im Ratssaal über die Bühne gehen. Dabei würden selbstverständlich die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Schutzmaßnahmen eingehalten werden, merkte Kettenburg an. So müssten alle Anwesenden im Raum mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten.

Wie geplant, soll am Donnerstag, 25. Juni, die nächste Sitzung des Stadtrats stattfinden. Es ist nur die Frage, wo und in welcher Besetzung. Bei einer Sitzung mit allen 38 Ratsmitgliedern plus Bürgermeister, Verwaltungsfachleuten, Pressevertretern und interessierten Einwohnern wäre der Ratssaal zu klein. „Um die Abstandsregelungen zu wahren, käme ein Ausweichen ins Kasch oder in die Realschulaula in Betracht“, sagte Kettenburg. Alternativ könnte ein verkleinerter Rat, natürlich ohne die Mehrheitsverhältnisse zu ändern, im Ratssaal zusammentreten. In dieser Frage wird sich die Verwaltung nach Angaben von Kettenburg mit den Fraktionen abstimmen. mm