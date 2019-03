„Sie gibt schon wieder Zumba-Kurse“

Daumen hoch: Die Blutwerte sind derzeit stabil. Das Bild sendete Angi über WhatsApp an die Familie in Achim.

Achim/ Rangendingen - Von Lisa Duncan. Vielleicht erinnern sich einige: Eine Stammzell-Typisierungsaktion für ihre an Blutkrebs erkrankte Nichte aus Rangendingen (bei Stuttgart) hatte die Achimerin Juana Wetzel im April 2018 gestartet. Viele hilfsbereite Achimer hatten sich beteiligt und waren ins Rathaus gekommen, um sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Auch mit Geldspenden hatten sie die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) unterstützt. Es gibt frohe Kunde: Nachdem die Krebspatientin Angela „Angi“ Wehrmann einen Spender gefunden hatte, ist sie nun auf dem Weg der Besserung. „Anfangs war es ein Auf und Ab. Doch nun kann sie schon wieder Zumba-Kurse geben“, berichten Tante Juana und Cousine Julia Wetzel aus Achim.

Mindestens 2276 Spender hatten sich in vier deutschen Städten beteiligt – allein in Achim hatten rund 300 Menschen eine Gewebeprobe abgegeben. Angi, die alle ihr nahestehenden Menschen regelmäßig auf ihrer Instagram-Seite „Angis Kampf“ über ihren Genesungsprozess auf dem Laufenden hält, erhielt nun eine Postkarte von ihrem Lebensretter – natürlich anonym. Die Familie glaubt, dass es sich um eine Frau handelt. Theoretisch könnte sie aus dem Achimer Raum kommen. Stammzellspender und -empfänger dürfen sich nach Richtlinien der DKMS erst zwei Jahre nach dem Eingriff persönlich kennenlernen. Erst Dienstag dankte Angi ihrer Spenderin in einer – ebenfalls anonymen – Karte.

Von dem Moment an, als man einen passenden Knochenmarkspender für die 32-Jährige gefunden hatte, bis zur Transplantation war indes nicht alles glatt gelaufen: „Anscheinend war die Spenderin zunächst wieder abgesprungen und hatte wochenlang nichts von sich hören lassen“, erzählt Juana Wetzel. Der Grund dafür war, wie die Familie später erfuhr, aber allzu verständlich: Die Frau war selbst vorübergehend erkrankt und hatte sich erst wieder erholen müssen.

Im August ging es dann los. Beide Parteien wurden, vermutlich in verschiedenen Kliniken, auf den Eingriff vorbereitet. Ausgerechnet in dieser Zeit holte ein schreckliches Ereignis die hoffnungsfrohe Angi auf den Boden der Tatsachen zurück. Ihre Zimmernachbarin in der Klinik war eine junge, grundsätzlich körperlich fitte Frau, die ebenfalls an Leukämie erkrankt war. Sie hätte die Auswahl unter insgesamt 14 passenden Spendern gehabt. „Das gleicht einem Sechser im Lotto“, erklärt Juana Wetzel. Alles war vorbereitet für die OP – doch sie starb kurz zuvor an Organversagen.

Hinzu kam, dass Angi unter Quarantäne stand. Sechs bis acht Wochen lang war ihr kein Körperkontakt zu ihrem Mann Johannes und den Kindern Jonas (ein Jahr) und Leon (vier Jahre) erlaubt. Sie konnten sich nur durch eine Glasscheibe sehen und miteinander sprechen. Eine Zeit, in der die Familie sich viel kümmerte: Angis Vater Werner war unter der Woche für die Enkel da – er hatte sich von seiner Arbeit freistellen lassen – und Angis Schwestern Jana und Madeleine besuchten sie fast täglich.

Auch nach der OP musste die Verwandtschaft weiter bangen: Angi vertrage die Knochenmarkspende nicht, hieß es zunächst. Doch ihr Gesundheitszustand besserte sich allmählich und Angi konnte sogar, wie sie es sich gewünscht hatte, Heiligabend im Kreise der Familie verbringen. Im Januar 2019 kam dann erneut ein Rückschlag: Angi musste wegen einer Lungenentzündung eine Woche ins Krankenhaus.

Inzwischen geht es für die Patientin stetig bergauf: „Ihre Werte sind in Ordnung“, sagt Julia Wetzel. Angi trägt wieder Kurzhaarfrisur, und zeigte sich auf Instagram mal mit blonder Perücke, mal zusammen mit Schwester Diana im Karnevalskostüm. „Seit die beiden laufen können, sind sie im Karnevalsverein“, erzählt Juana Wetzel. Auch Julia Wetzel ist froh, dass ihre Cousine wieder Sport treiben kann: „Sie braucht das einfach. Es gibt ihr Energie.“

Dass es überhaupt zu der Typisierungsaktion kam, ist Juana Wetzels Verdienst. „Ich bin nicht der Typ, der sagt: Oh, das tut uns aber leid, gute Besserung. ‘Da muss doch was zu machen sein’, war mein erster Gedanke.“ So setzte sie alle Räder in Bewegung, um die Verwandtschaft zu mobilisieren, und überzeugte sogar Bürgermeister Rainer Ditzfeld von der Idee, mit der DKMS ins Rathaus zu gehen.

Die Hilfsbereitschaft der Achimer habe sie überwältigt, sagt Wetzel. Etwa 30 Personen halfen ehrenamtlich an den Tischen im Rathaus, dazu kamen etliche Kuchen- und Getränkespenden. Eine DRK-Helferin sprach Leute draußen an und und klärte sie über die Aktion auf. Am Ende kamen DRK, Feuerwehr und THW gruppenweise in ihren Fahrzeugen angefahren. Sie gingen geschlossen ins Rathaus, um sich typisieren zu lassen. „Ein Ehepaar in Motorradkluft war extra angereist“, erzählt Wetzel. „Eigentlich wollten sie sich in die Spenderdatei eintragen lassen, waren aber schon oberhalb der Altersgrenze.“ Schließlich hinterließen sie mehrere hundert Euro in der Spendenbox der DKMS, wie einer der Helfer beobachtet haben will. Aber nicht nur bei der Typisierungsaktion war Wetzel von der Anteilnahme überwältigt: „Mindestens einmal am Tag sprechen mich Menschen auf der Straße an und fragen mich, wie es Angi geht.“ Ihr Fazit: „Wir hätten es ohne die Achimer nicht hinbekommen.“

Knochenmarkspende bei der DKMS – Angis Typisierung und grundlegende Fakten

Für Angela Wehrmann gab es innerhalb einer Woche vier Typisierungsaktionen in vier deutschen Städten. So viele Spender ließen sich laut DKMS in die Spenderdatei eintragen: Achim: 294, Rangendingen: 1262, Gerlingen: 309 und Köln: 411. „Weitere haben sich vermutlich online in die Spenderdatei aufnehmen lassen“, sagt Laura Riedlinger, Mitarbeiterin in der Spenderneugewinnung. Die DKMS schickt dann ein Set mit Wattestäbchen nach Hause, das die Patienten mitsamt ihrer Probe wieder zurückschicken können.

Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch, der zwischen 17 und 55 Jahren alt ist und nicht bereits bei der DKMS oder einer anderen Datei registriert ist, Stammzellspender werden. Nur ein Drittel der Patienten findet innerhalb der Familie einen geeigneten Spender. Noch immer jeder 10. Patient in Deutschland kein passendes genetisches Gegenstück. Deshalb braucht die DKMS so viele freiwillige Stammzellspender. Nach der Registrierung stehen die Gewebemerkmale für die Suche von Patienten auf der ganzen Welt zur Verfügung. Findet sich ein passender Spender, nimmt die DKMS Kontakt mit ihm auf. Es gibt zwei Formen von Spenden: Periphere Stammzellspende: Das Verfahren ist bei 80 Prozent der Spenden ähnlich einer Blutplasmaspende. Es ist keine Operation notwendig. Knochenmarkspende: Bei 20 Prozent aller Spenden wird unter Vollnarkose Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen. Innerhalb von zwei bis vier Wochen regeneriert sich das Knochenmark beim Spender. QUELLE: DKMS