Die sichere Schnellweg-Route überzeugt

Achim – Fast wäre es noch zum Unfall gekommen, als die Radfahrergruppe auf der Uphuser Heerstraße am Übergang beim Netto-Markt die Fahrbahn querte, berichtete der städtische Verkehrsplaner Stefan Schuster. Er war mit unterwegs. Hupen und wütendes Gestikulieren von Autofahrern hat er ebenfalls beobachtet.

Bedeutend sicherer sei dann nach der Kehrtwende über In den Ellern der Rückweg auf der Strecke hinter dem Bahndamm gewesen. Die Schotter-Route möchten nicht nur der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), sondern auch andere Bürger und Ratspolitiker gern zum befestigten Rad-Schnellweg von vier Metern Breite ausgebaut haben. Wenn es geht, lückenlos von der Bremer Landesgrenze bis nach Verden, wie Willi von der Höhe, Vorsitzender der Achimer ADFC-Gruppe, vor dem Start der Tour beim Rathaus noch einmal betonte.

Nicht nur der klimafreundliche Umstieg vom Auto aufs Rad werde dadurch gefördert, sondern eben auch Verkehrssicherheitsgründe sprächen für den Schnellweg auf dieser „wunderbaren, kreuzungsfreien Strecke“. Das hob Schuster in der Nachbesprechung zum Ausflug hervor. Der Umstand, dass große Schulzentren in Achim und auch Baden quasi direkt am Wege liegen, komme noch hinzu.

Der Achimer von der Höhe beklagte aus eigener Beobachtung, dass Eltern heutzutage oft ihre Zöglinge mit dem „Taxi Mama“ am liebsten bis direkt in den Klassenraum fahren würden.

Mit etwa sieben Millionen Euro Kosten für den Ausbau von gut elf Kilometern Schnell-Radweg zwischen Bremer Landesgrenze und Badener Bahnhof sei zu rechnen, so Schuster. Es seien jedoch auch immense Fördermittel von Land und Bund von bis zu 75 Prozent der förderfähigen Ausgaben möglich. Dafür gelte es allerdings bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Unter anderem müssten täglich rund 2000 Radfahrer die betreffende Strecke nutzen. Der Verkehrsplaner hält das an dieser Hauptverbindungsroute zwischen zwei, später vielleicht drei Städten für erfüllbar. Zehn bis 15 Rad-Schnellwege seien in Niedersachsen vorgesehen, und Achim sei die erste Kommune, die einen entsprechenden Förderantrag stellen wolle.

Dass auf politischer Ebene argumentiert werde, Investitionen im Schul- und Kindergartenbereich seien im Augenblick wichtiger, wollte Schuster nicht von der Hand weisen. Doch auch eine sichere Radwegverbindung komme ja den Schülern zugute, meinte er.

Jürgen Kenning von den Grünen und Wilhelm von der Höhe waren sich im Übrigen einig darin, dass Hochtempo-E-Bikes und entsprechende Tretroller nicht auf einen Radschnellweg gehören, sondern eher auf die Straße.

