Finanzhimmel über Achim verdunkelt sich

Von: Michael Mix

Teilen

Amazon ist der größte Arbeitgeber in Achim, allerdings nicht der größte Gewerbesteuerzahler der Stadt. © Mix

Achim – Der Achimer Finanzhimmel, der vor Kurzem noch rosarot eingefärbt war, hat sich inzwischen verdunkelt. Denn die Gewerbesteuerquelle, die im vorigen Jahr überraschend kräftig sprudelte, plätschert nun nur noch vor sich hin. Diese jüngste, sehr wechselhafte Entwicklung zeigte Kämmerer Peter Hollwedel dem Finanzausschuss des Stadtrats am Montag im Ratssaal auf.

„2021 haben wir extrem gute Steuerergebnisse erreicht. Die lagen um 5,1 Millionen Euro über dem Ansatz“, informierte der Finanzfachmann der Stadt und ergänzte: „Wir haben in Achim einen Gewerbesteuerertrag erzielt wie noch nie.“ Erstmals sei die 20-Millionen-Euro-Marke deutlich übertroffen worden. „Nicht zuletzt deshalb ist das Jahresergebnis in Höhe von 5,4 Millionen Euro positiv“, stellte Hollwedel in der Sitzung fest.

Aber natürlich müsse die Stadt auch mit schlechteren Zeiten rechnen und habe deshalb Rückstellungen gebildet. Außerdem bleibe das zusätzlich eingenommene Geld ja ohnehin nicht komplett in Achim. „Je höher die Steuerkraft ist, desto mehr muss als Umlage an den Landkreis abgeführt werden“, wies der Kämmerer auf den üblichen Mechanismus hin. Und auch die sogenannte Schlüsselzuweisung des Landes – ein Instrument zum finanziellen Ausgleich unter den Kommunen in Niedersachsen – falle dann geringer aus.

Die beiden größten Fraktionen bewerteten das 21er-Ergebnis unterschiedlich. Werner Meinken (SPD) sah die Stadt damit „auch für künftige Herausforderungen gewappnet. Wir sind offenbar gut durch die Pandemie gekommen – allen Unkenrufen zum Trotz“, wie er mit Blick auf die politische Konkurrenz anmerkte. „Wir stehen gut da, weil wir Investitionen vor uns herschieben“, entgegnete Volker Wrede (CDU). Und der Kämmerer mahne ja nicht umsonst weiterhin strikte Haushaltsdisziplin an.

„Die gute Entwicklung setzt sich nicht fort“, leitete Peter Hollwedel seinen Bericht für das erste Halbjahr 2022 ein. Nach Rückmeldungen von Unternehmen seien für dieses Jahr zwei Millionen Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten. Dazu kämen um rund 400 000 Euro höhere Aufwendungen für Gas und Strom. Die Rückerstattung von Kita-Gebühren durch das Land in Höhe von gut einer Million Euro schlage dagegen für die Stadt positiv zu Buche. Das für 2022 prognostizierte Minus von 4,5 Millionen Euro im Haushalt werde sich am Ende wahrscheinlich noch um eine weitere Million verschlechtern, erklärte Hollwedel, um sogleich hinzuzufügen: „Ich hoffe immer noch, dass wir ein nicht so schlechtes Ergebnis bekommen.“

Schließlich erwähnte der Kämmerer noch ein spezielles Dilemma. 23 Millionen Euro an Investitionen habe die Stadt für dieses Jahr angesetzt. „Davon haben wir bisher aber nur 26 Prozent abgearbeitet.“ Als Gründe nannte Hollwedel unter anderem Materialmangel und fehlende Handwerker.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Das Problem gebe es allerdings schon seit Jahren. „Wir schieben immer einen sehr großen Betrag an Haushaltsresten mit uns rum“, bemängelte Hollwedel. 11,4 Euro seien es im Vorjahr gewesen. „Das war früher in Achim die Größenordnung für die Investitionen pro Jahr.“ Der Geldausgabestau sei jedoch nicht nur ärgerlich, sondern er erschwere die Finanzplanung, machte der führende Mitarbeiter der Stadtverwaltung deutlich.

Am Ende gab Kämmerer Hollwedel den Politikern für die bald anstehenden Beratungen über den Doppelhaushalt 2023 / 2024 noch einen wichtigen Parameter mit auf den Weg: „Wir müssen pro Jahr eine Million Euro Überschuss erzielen, um Kredite bezahlen zu können.“

Markthalle neben Wochenmarkt?

Das macht wenig Sinn Kommentar von Michael Mix Eine Markthalle mitten in Achim als Anziehungspunkt zu schaffen, das klingt erstmal interessant. In Hannover laufe die ja gut, heißt es dazu von der CDU. Aber was in einer Halbmillionen-Stadt funktioniert, muss im deutlich kleineren Achim längst nicht klappen. Der Vergleich hinkt.

Mehr noch: In Achim gibt es einen Wochenmarkt, der mittwochs und samstags von der Bevölkerung gut angenommen wird. Der Versuch, einen dritten Markttag am Montagnachmittag und -abend einzuführen, scheiterte. Zweimal pro Woche kauft ein Teil der Bürgerinnen und Bürger frische, hochwertige Waren aus der Region zum höheren Preis offenbar gerne ein, öfter aber eben nicht.

Mit ihrem Vorstoß, auf dem Baumplatz eine Markthalle zu errichten, gefährdet die CDU den beliebten, weithin anerkannten Achimer Wochenmarkt. Dem einen oder anderen Beschicker dürfte dann erheblicher Umsatz wegbrechen und ihn womöglich zur Aufgabe des Standplatzes veranlassen. Was – zum Teil auch jetzt schon zu beobachtende – hässliche Lücken in die Budenstadt reißen würde. In der Folge wären das Image des Marktes und der Stadt beschädigt.

Oder würde eine „kleine Markthalle“, wie sie die CDU beabsichtigt, überhaupt keine Konkurrenz für den Wochenmarkt darstellen? Das ist sehr fraglich. Denn außer der Idee, in der Markthalle ein Café einzurichten, was in Achim im Übrigen auch nicht gerade fehlt, haben die Christdemokraten bisher nicht konkret benannt, welcherlei Angebot in dem Neubau vorgehalten werden soll. Das müsste schon top und trendy sein, sonst hätte Achim innerhalb kürzester Zeit eine Bauruine à la Haven Höövt in Bremen-Vegesack.

Und auch wenn die CDU einen Teil des Baumplatzes begrünen will, so würde die Versiegelung und Verdichtung im Dreieck zwischen Rathaus, Marktgymnasium und Amtsgericht durch die Halle und die ebenfalls dort angedachte Mobilitätsstation weiter zunehmen. Von Verkehrsproblemen an der engen Straße mal ganz abgesehen.

Nicht zuletzt gibt es Investoren, die am Glockenspiel die „Markthöfe“ mit Läden und Café errichten sowie das alte Sparkassengebäude in eine Geschäftszeile verwandeln wollen. Die sollten allerdings auch „zu Potte“ kommen. Sonst dürfte das Thema Markthalle weiterköcheln.