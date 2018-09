„Sich der digitalen Verführung zu entziehen, ist sehr schwer“

Achim - „Die digitalen Medien bereichern unseren Alltag, sie machen Spaß und vertreiben Langeweile“, sagt Regina Haack, Medienexpertin bei der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Verden. Doch sie verführen auch dazu, jedes schlechte Gefühl einfach mal wegzuklicken.

Die Abhängigkeit von Smartphone, Videospielen und anderen digitalen Geräten nimmt zu und damit auch die Probleme, die mit einer exzessiven Mediennutzung zusammenhängen. Im Gespräch mit Niklas Epp und Michael Mix vom Achimer Kreisblatt machen Haack und Fachstellenleiterin Heike Gronewold auf diese Entwicklung aufmerksam.

In der Fachstelle, die in Achim und Verden angesiedelt ist, beraten Sie Menschen mit unterschiedlichen Süchten. Welche Abhängigkeit ist am Verbreitesten?

Heike Gronewold: Das größte Problem bei über 18-Jährigen stellt immer noch die Alkoholsucht dar, denn über die Hälfte unserer Klienten kommen, weil sie oder Angehörige davon betroffen sind. Bei den Jüngeren ist es unter anderem der Cannabiskonsum. Regina Haack: Wenn man überhaupt von Abhängigkeitserkrankungen bei Jugendlichen sprechen will, dann wäre in erster Linie die Mediensucht zu nennen. Aber auch hier ist festzustellen, dass eher der problematische Konsum digitaler Medien im Vordergrund steht, nicht so sehr eine manifeste Suchterkrankung.

Bei der Magersucht sieht es anders aus. Hier kann relativ schnell eine Diagnose bei Kindern und Jugendlichen gestellt werden. Menschen mit einer problematischen Mediennutzung machen 0,85 Prozent aller unserer Klienten aus. Man kann aber davon ausgehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Wir sind von der Technologie – bildlich gesprochen – überrannt worden. Innerhalb von zehn Jahren haben wir mobiles Internet und noch viel mehr erhalten. Nun werden die Medien so selbstverständlich und automatisiert benutzt, dass übermäßiger Konsum oft nicht auffällt.

Sie haben ein neues Projekt namens „Reset!“. Worum geht es dabei?

Gronewold: Bei dem Projekt „Reset!“ bekommen Besucher eine Beratung, falls ihr eigener oder der Medienkonsum eines Angehörigen als beunruhigend wahrgenommen wird. Bei uns sind aktuell zwei Fachkräfte in diesem Bereich tätig. Frau Haack kümmert sich um die Prävention.

+ Die exzessive Nutzung von Smartphones und anderen digitalen Geräten ist gerade bei Jugendlichen sehr verbreitet. © Imago

Wie behandeln sie Leute mit Mediensucht? Wie kann man sie davon wegbekommen oder sogar heilen?

Haack: Wir informieren die Betroffenen und zeigen Alternativen auf. Wenn das Mediennutzungsverhalten auf eine Suchterkrankung hinweist, dann unterstützen wir die Ratsuchenden bei der Vermittlung in weitere Hilfen, wie zum Beispiel in eine Klinik. Da die Medien nicht mehr wegzudenken sind, ist es wichtig, dass die Extremnutzer einen gesunden, nicht schädigenden Umgang damit lernen. Hierbei begleiten wir sie im Rahmen eines Beratungsprozesses über einen Zeitraum von einem bis zu mehreren Monaten.

Die Fachstelle ist auch vorbeugend tätig. Gerade Ihr Schwerpunkt, Frau Haack, liegt ja inzwischen bei der Prävention.

Haack: Wir unterstützen Eltern, so dass sie ihre Kinder gut durch die digitale Welt begleiten können. Bei der Arbeit mit Jugendlichen fällt auf, dass sie es als sehr bereichernd erleben, wenn dieses Thema in der Schule behandelt wird. Auch Eltern von Kindergartenkindern sind schon eine Zielgruppe. Das Thema Medien scheint für diese Mütter und Väter noch weit weg zu sein, jedoch haben digitale Geräte längst Einzug in die Kinderzimmer von den Kleinsten gehalten. Gronewold: Erwachsene gehen zeitweise auch selbst ohne Grenzen mit den Medien um, versuchen aber bei ihren Kindern Regeln aufzustellen. Anders als bei Drogen oder auch beim Alkohol gibt es keine wirkliche Hemmschwelle. Und Medien sind überall präsent.

Sind Süchte überhaupt heilbar? Oder ist es beispielsweise wie bei Depressionen, dass sie nicht vollständig verschwinden?

Gronewold: An sich kann eine Sucht nicht wirklich „geheilt“ werden. Sie kann aber durch Behandlung zu einem Stillstand kommen. So, dass das Verlangen nach dem Mittel nicht mehr da und eine Abstinenz erreicht ist. Falls der Alkoholkonsum wieder aufgenommen wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Suchterkrankung in vollem Umfang wieder ausbricht.

Welche Altersgruppe und welches Geschlecht ist am ehesten mediensüchtig?

Haack: Das ist sehr interessant. Wir beraten wesentlich mehr Eltern von Jungen oder männlichen Betroffenen, in etwa 75 Prozent. Laut Studienergebnissen sind mehr Mädchen abhängig von Medien. Jungen konsumieren vor allem Videospiele, die Mädchen nutzen die sozialen Netzwerke. Der Videospielkonsum fällt Eltern schneller auf, so dass sie eher eine Beratung in Anspruch nehmen.

Klein, praktisch, gut – für viele sind Handys auf Schritt und Tritt die besten Begleiter. Und vielen ist das gar nicht mal bewusst?

Haack: Wenn man sich die übermäßige Handynutzung näher betrachtet, muss man überdies bedenken, dass man unter anderem jedes Mal seine aktuelle Tätigkeit unterbricht, wenn man auf das Smartphone schaut. Menschen werden sehr durch ihr Belohnungssystem gesteuert, und wenn man im Spiel etwas erreicht, oder eine Nachricht auf dem Mobiltelefon bekommt, wird Dopamin ausgeschüttet. Dies kann zu einer problematischen Mediennutzung führen. Zudem schaffen wir zunehmend die für den Menschen wichtigen Pausen ab, in denen wir einfach mal die Gedanken schweifen lassen können.

In Frankreich sind Handys jetzt in der Schule verboten. In Niedersachsen dagegen sollen digitale Geräte verstärkt im Unterricht genutzt werden. Was sagen Suchtexpertinnen dazu?

Haack: Problematisch ist beim Einbau von Handys in den Unterricht, dass es für die Kinder und Jugendlichen sehr schwer ist, sich der digitalen Verführung in eine spannende und schillernde Welt zu entziehen. Wenn sie in der Klasse die Möglichkeit haben, alternativ etwas zu spielen oder zu chatten, ist der Ablenkungsfaktor einfach zu hoch. Schuleigene Tablets wären da geeigneter. So könnte man die Technik in der weiterführenden Schule gewinnbringend einsetzen.

Gab es in den vergangenen Jahren eine Zunahme bei der Medienabhängigkeit? Vor allem bei Jugendlichen?

Haack: Ja. Während wir bei Alkoholsüchtigen über die Jahre eine konstante Zahl haben, ist bei den Menschen mit einer Internetabhängigkeit ein Anstieg zu verzeichnen. Von 2011 bis 2015 stieg die Zahl der Abhängigkeitserkrankten von 1,5 auf 4,5 Prozent an. Ich gehe davon aus, dass es eine weitere Steigerung gibt. Bei Rauchern hingegen ist zum Beispiel ein Rückgang zu bemerken. Hier haben die Rauchverbote im öffentlichen Raum, Preiserhöhungen und auch die abschreckenden Bilder auf Packungen Wirkung gezeigt. Menschen, die zuvor schon zur Zigarette gegriffen haben, hören dadurch zwar kaum auf, aber es fangen immerhin wesentlich weniger Jugendliche an, zu rauchen.

Sie behandeln und beraten auch Alkohol- und Drogensüchtige. Was ist bei diesen Betroffenen anders und welche Möglichkeiten gibt es, diesen Menschen zu helfen?

Gronewold: Bei Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängigen gibt es ambulante und stationäre Behandlungen. Wir vermitteln Betroffene auch gerne an Selbsthilfegruppen, wo sie sich über ihre Erfahrungen und Fortschritte bei der Therapie mit anderen austauschen können. Für Leute, die den Weg zur Beratungsstelle nicht aus eigener Kraft schaffen, betreuen wir auch im eigenen Raum (ambulant betreutes Wohnen). Eventuell ist auch eine psychiatrische Behandlung erforderlich. Als Hauptziel haben wir, die Lebenssituation der Betroffenen zu verbessern und einen Stillstand der Sucht herbeizuführen.