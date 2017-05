Angst vorm Anfassen: Viele denken an Gewalt

Sprachlernklassen stellen Situationen pantomimisch dar

+ Theaterpädagoge Boris Radivoj leitet die Sprachlernklassen an, Alltagssituationen mit dem Mittel der Pantomime darzustellen. - Foto: Mix

Achim - „Ihr habt Angst, da gibt es wirklich nichts zu lachen“, weist Boris Radivoj den einen oder anderen Jugendlichen an, seine Mimik zu überprüfen. „Ja, so sieht das gut aus!“, lobt der Theaterpädagoge aus Bremen Sekunden später und leitet zur nächsten Szene über. Die beiden Sprachlernklassen der Liesel-Anspacher-Schule stellen in dieser Woche Alltagssituationen dar ohne die Sprache zu benutzen – mit dem Mittel der Pantomime.