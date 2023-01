Serie „Achim Gestern & Heute“: Kindheitserinnerung von Jörg Karaschewski an Edeka Hein

Von: Dennis Bartz

Edeka Hein – eine Aufnahme aus den 1960er-Jahren. © Privat

Achim – In dieser Folge der Serie „Achim – Gestern & Heute“ erinnert Heimatforscher und Administrator der gleichnamigen Facebook-Gruppe Jörg Karaschewski an den ehemaligen Edeka-Markt Hein in Bierden.

In den 1960ern und 1970ern war die große Zeit der regionalen Einkaufsmärkte. Nahezu jedes Dorf, wie auch jeder Achimer Ortsteil, hatte einen oder mehrere dieser kleinen Edeka- oder Spar-Märkte, die die komplette Versorgung der Anwohner sicherten. Beispielhaft für die vielen Märkte steht der Edeka-Markt Hein in Bierden.

Wo heute das Fahrradies und eine Versicherungsagentur an der Ecke Steinweg zur Bremer Straße residieren, befand sich zuvor der Edeka-Markt. In den 1950ern gegründet in einem kleinen Häuschen zwischen der heutigen Kindertagesstätte und der zugehörigen Bushaltestelle in Bierden, vergrößerte sich der Kaufmann in den 1960ern am Steinweg. In den 1970ern wurde die Verkaufsfläche schließlich durch einen großen Anbau nahezu verdoppelt.

In dem Markt gab es fast alles, was die Anwohner damals zum Leben benötigten. Die Bewohner Bierdens trafen sich dort zum Einkauf und um zu hören, was vor Ort so los war. Der Markt war die regionale Anlaufstelle für alle Anwohner – mit Ausnahme derer, die zum Edeka-Markt Wagner in der Nähe gingen.

Kaufmann Hein saß selbst an der Kasse und tippte die Preise ein. Als nicht selbstverständlichen Service konnten Kunden an der Kasse auch Briefmarken und Postkarten kaufen.

Sie konnten auch anschreiben lassen, wenn sie nicht genug Geld dabei hatten. Dafür hatte der Inhaber ein separates Buch neben der Kasse liegen. Dort hinein trug er alle offenen Beträge. Sogar Kinder konnten auf diese Weise ihr Lustiges Taschenbuch kaufen, selbst wenn das mitgenommene Taschengeld nicht ganz reichte.

Herr Hein war eine Seele von Mensch, der einer verzweifelten Mutter auch schon mal an einem Sonntagabend extra den Laden öffnete und eine Flasche Cola verkaufte, wenn die Kinder ihre Magenprobleme nicht loswurden.

Ging man durch die Tür, führte der Rundgang durch den Laden nach rechts, wo nach ein paar Metern die ersten Alkoholika standen. Jugendliche haben sich dort mit Erdbeersekt oder Asti Spumante eingedeckt, wenn sie feiern wollten. Die härteren Sachen kamen dann ein paar Jahre später.

Hinten im älteren Teil des Ladens gab es eine gut bestückte Fleischtheke, bei der für Kinder immer eine Scheibe Mortadella oder ein kleines Würstchen abfiel.

Jeder, der regelmäßig bei Edeka Hein einkaufte, wird seine eigenen Erinnerungen haben: Wie an die Nudeln hinten links im Laden. Dort gab es 50 Zentimeter lange Spaghetti, die jedoch die wenigsten Mütter kauften. Eher wurden die kurzen Spaghetti sogar nochmal durchgebrochen.

An der Kasse gerade durch gab es den Backwarenbereich mit frischem Brot. Auf dem Weg dorthin auf der rechten Seite war die Kühltheke. Dort gab es Milch noch im Plastikschlauch.

Gegenüber der Kasse gab es viele kleine Süßigkeiten. Auch noch die beliebten Schokoladenzigaretten verschiedener Marken, aber auch Bazooka-Kaugummi, Schokolade wie den Riegel Leckerschmecker und vieles mehr.

Durch alte Läden wie Edeka Hein im Geiste zu gehen, lässt viele Erinnerungen hochkommen. Zum Beispiel an den ersten selbstständigen Einkauf, für den man zu Hause 50 Pfennig bekommen hatte, oder an den Imbiss, der in Bierden stand: Anfangs nur in der Vorweihnachtszeit bot ein mobiler Imbisswagen klassische Fastfood-Leckereien an. Das Konzept entwickelte sich derartig positiv, dass dieser Wagen irgendwann ganzjährig dort stand.

Nach kurzer Zeit bot dann ein fester Anbau den hungrigen Kunden ein wunderbares Speisenangebot. „Frau Otto“ zauberte Pommes und Würstchen, leckeres Schaschlik mit einer Soße, die ich bis heute nicht vergessen habe. Der Edeka-Markt Hein schloss im Jahr 1987 – die Zeit der kleinen regionalen Märkte neigte sich bald darauf dem Ende zu.