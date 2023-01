Serie „Achim – gestern & heute“: Heimatforscher Jörg Karaschewski erinnert an „Naschen & Schenken“

Von: Dennis Bartz

Das kleine Häuschen zierte eine rosa Raupe mit Haribo-Erdbeeren als Füßchen. Archiv © Zimmermann

Achim – In dieser Folge der Serie „Achim – Gestern & Heute“ erinnert Heimatforscher und Administrator der gleichnamigen Facebook-Gruppe Jörg Karaschewski an ein kleines Häuschen in der Achimer Innenstadt, das ab Mitte der 1980er-Jahre ein großer Anziehungspunkt für Kinder, Schüler und viele ältere süße Leckermäuler war.

Links neben dem Amtsgericht, ungefähr dort, wo heute der Hungerbrunnen an Achims Vergangenheit erinnert, befand sich viele Jahrzehnte lang ein kleines, flaches, etwa vier mal vier Meter großes Häuschen.

Anfang der 1950er-Jahre erwarb Bruno Schemmel aus Uphusen das Gebäude. Seine Frau Hildegard Schemmel begann dort mit dem Verkauf von Obst, Gemüse und Blumen. Zusätzlich wurde an Markttagen auf dem direkt dahinter befindlichen Marktplatz ein eigener Stand errichtet.

Mehrfach in der Woche fuhr Hildegard Schemmel um vier Uhr morgens auf den Großmarkt und kaufte Dinge, die die Achimer gerne haben wollten. Hatte ein Kunde mal einen besonderen Wunsch, fuhr sie auch wegen dieser einen Sache den frühmorgendlichen Weg nach Bremen.

Viele Achimer aßen das Obst von Hildegard Schemmel oft unbewusst, belieferte sie doch auch die damals direkt gegenüberliegende Eisdiele von Serafin mit frischen Zutaten.

Den Generationswechsel des Geschäftes vollzog die Familie Mitte der 1980er-Jahre. Tochter Liselotte Zimmermann übernahm das Geschäft. Fortan hing ein neues Schild über der Eingangstür: „Naschen & Schenken“ stand darauf. Sie verkaufte nun Süßigkeiten und bastelte faszinierende Geschenke aus Mäusespeck und Lakritz.

Für viele Schüler der Marktschule, aber auch des Gymnasiums und der Realschule lag der kleine Laden auf dem Weg, direkt neben der alten Bushaltestelle an der Obernstraße. Wie bei einem Scheinriesen in den Geschichten der Augsburger Puppenkiste war der Laden innen größer, als es von außen den Eindruck machte. Kunden traten durch die Tür und wurden sofort umgeben von einer Wolke köstlicher Gerüche. Es roch nach Mäusespeck, Fruchtgummi und Lakritze. Überall an den Wänden hingen bereits vorbereitete und in Cellophan verpackte Geschenke aus Süßigkeiten. An der linken Wand waren zahlreiche Behälter mit Pfennigartikeln, an denen sich viele Schüler ihre eigenen bunten Tüten zusammenstellen konnten.

Genau dafür war „Naschen & Schenken“ weit über Achim hinaus bekannt. Wer ein schönes Geschenk benötigte, ging dorthin und wurde bestimmt fündig. Gerne wurden auch individuelle Wünsche erfüllt: Tennisschläger, Hochzeitstorten, Raupen – fast alles war denkbar, bis hin zum Minigolfplatz, einer Zapfsäule, sogar einem Plumpsklo.

Besonders das Ausschmücken von Geldgeschenken war gefragt. Es gab Abende, da waren vorbereitete Geldgeschenke im Wert von mehr als 1 200 DM im Geschäft. Da ging Liselotte Zimmermann mit leichten Bedenken abends nach Hause.

Wenn in der Vorweihnachtszeit Firmen ihre Großbestellungen aufgaben, musste die ganze Familie mithelfen, dann wurden daheim bis spät in die Nacht Hunderte Tüten vorbereitet.

Ein Highlight war eine manuell zu bedienende Maschine zum Eindosen aller möglichen Dinge. Und dort wurden nicht nur die Süßigkeiten eingedost, es gab fast nichts, das nicht den Weg in eine Blechdose fand. Gerne auch Alkohol, den man damals erfolgreich als Würstchendose getarnt durch den skandinavischen Zoll in den Urlaub schmuggelte.

Ein polnischer Kunststudent aus Hannover wurde damit beauftragt, die Außenwände des schlichten Gebäudes dem Inhalt entsprechend bunt zu bemalen. Insbesondere eine rosafarbene Raupe aus Marshmallows mit Haribo-Erdbeeren als Füßchen war seitdem das Markenzeichen des Ladens.

Im Juni 1993 zog das Geschäft in sein neues Domizil im frisch fertiggestellten Rathaus, und das kleine Häuschen, das viele Achimer so lange begleitet hatte, wurde abgerissen. 1996 ging Liselotte Zimmermann in den Ruhestand. Das Holzschild mit der Aufschrift „Naschen & Schenken“ bewahrt die Familie bis heute.