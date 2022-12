Serie „Achim - gestern & heute“: Erinnerung an das weihnachtlich geschmückte Schaufenster bei Waje in Achim

Von: Dennis Bartz

Wenn das Schaufenster von Waje bunt geschmückt ist und die Modelleisenbahn ihre Bahnen zieht, wussten die Kinder: Die Weihnachtszeit ist gekommen. © PRIVAT

Achim – In dieser Folge der Serie „Achim – Gestern & Heute“ weckt Heimatforscher und Administrator der gleichnamigen Facebookgruppe Jörg Karaschewski weihnachtliche Erinnerungen und wirft dafür einen Blick in das festlich geschmückte Schaufenster des früheren Geschäfts Waje:

Bis zum Juni 1999 gab es in Achim einen Ort, der wie kein anderer den Beginn der Adventszeit erkennen ließ. Dort, wo heute ein Pizza-Lieferdienst in der Nähe des ersten Kreisverkehrs seine Kunden mit Kulinarischem aus dem Ofen versorgt, befand sich eines der bis dahin bekanntesten Achimer Einzelhandelsgeschäfte: Waje.

Dort bekam man alles, was in einem wohlsortierten Haushalt benötigt wurde, aber vor allem fand man dort auch ein breites Spektrum an Spielsachen. Ab November waren die Schaufenster der Sehnsuchtsort aller Kinder der Stadt.

Dort waren in sieben aneinandergereihten großen Fenstern all die Dinge ausgestellt, die auf vielen Wunschzetteln wiederzufinden waren. Die Fenster bordeten über von Holzspielzeug, Experimentierkästen, Modellbaukästen, Playmobil, Schleich-Figuren und vielen weiteren Dingen.

Nur in der Vorweihnachtszeit zog eine große Modelleisenbahn unermüdlich ihre Kreise durch die weihnachtlich geschmückten Spielsachen, vorbei an einer Dampfmaschine oder auch dem neuesten Barbie-Zubehör. Die Eisenbahn war für die Kinder das sicherste Zeichen, dass nun die Adventszeit begonnen hatte.

Die Jungen und Mädchen holten sich so viele Anregungen für den eigenen Wunschzettel, der vor den Fenstern im Geiste immer länger und länger wurde.

Manchmal hatten die Haushalte auch schon den Spielzeugprospekt mit der aktuellen Tageszeitung erhalten. Im Waje-Schaufenster konnten die Kinder sich dann viele Dinge daraus in natura anschauen.

Wer selbst als Kind vor diesen Fenstern stand, brachte Jahre später oft auch die eigenen Kinder dorthin, um in Erinnerungen zu schwelgen und die großen Kinderaugen zu sehen. Wenn gerade geöffnet war, nutzte man vielleicht sogar die Zeit, um hineinzugehen.

Im Geschäft führte der Weg gleich nach rechts, vorbei an Playmobil und den Schleich-Figuren, den Modellbaukästen, hin zu den unzähligen Wiking-Autos und dem umfangreichen Zubehör für die heimische Modelleisenbahn.

Als Kind war man überwältigt von diesen Dingen, die alle im heimischen Kinderzimmer so gut aufgehoben wären, oder nach eigenem Befinden plötzlich sogar dringend benötigt wurden.

Als im Juni 1999 nach dem letzten Verkaufstag Waje seine Tore schloss, ging damit nicht nur ein Achimer Traditionshaus, sondern auch ein Erinnerungspunkt vieler großer und kleiner Achimer verloren. Immerhin war das Haus seit August 1881 ein wichtiger Ort für die Versorgung der Stadt mit Haushaltswaren. Wer es noch kennengelernt hat, wird in der Weihnachtszeit das ein oder andere Mal an die Eisenbahn denken, die ihre Kreise durch die Schaufensterauslage und damit hinein in kleine und große Kinderherzen zog.