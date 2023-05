Serie „Achim - Gestern & Heute“: Drei Mosaiksteine fehlen im Stadtbild

Von: Dennis Bartz

Teilen

Aus Brunnen neben der Alten Feuerwache konnte man kein Wasser schöpfen – viele Bürgerinnen und Bürger entspannten sich aber dort. © NILS GÜNTHER

Achim – In dieser Folge der Serie „Achim – Gestern & Heute“ erinnert der Heimatforscher und Administrator der gleichnamigen Facebook-Gruppe, Jörg Karaschewski, an drei „Mosaiksteine im Stadtbild“, die inzwischen verschwunden, aber noch nicht vergessen sind. „Wenn sich das Bild einer Stadt verändert, dann passiert dies häufig für alle sichtbar – andere Dinge verschwinden einfach ganz still und leise“, erklärt Karaschewski und nennt als Beispiel den früheren Brunnen auf dem Alten Markt zwischen Musikschule und Altem Speicher.

Dort befinden sich heute einige bunte Spielgeräte in einem Sandsteinrondell. Auf den Steinkreis können sich Eltern setzen, während der Nachwuchs an den unterschiedlichen Geräten spielt und tobt. Das Steinrondell wurde Anfang der 1980er-Jahre als weiterer Brunnen in der Achimer Innenstadt errichtet, hat Karaschewski recherchiert. Aus zwei Auslässen strömte und plätscherte damals Wasser, das dann das Steinrondell umspülte.

Es war eine kleine ruhige Oase, aber auch ein wunderbarer Spielplatz für Kinder, die hier Schiffchen fahren lassen konnten oder versuchten, das Wasser großflächig durch Zuhalten einer der Düsen zu verteilen. Spaßvögel setzen einmal mehrere Goldfische in das kleine Bächlein, und auch Kaulquappen konnte man in einem Jahr dort beobachten.

In der Mitte des Rondells stand die Bronzeplastik „Animus Anima“ des Huder Künstlers Wolf E. Schultz. Die Skulptur stellt ein eng umschlungenes Paar dar – als „Sinnbild der Menschheit“. An diesem exponierten Ort wurde die Plastik schnell in alte Rituale integriert. So gab es bei Geburtstagen unverheirateter 30-Jähriger über viele Jahre die Gewohnheit, Animus Anima so lange den Hintern zu putzen, bis derjenige von einem jungfräulichen Menschen freigeküsst wurde.

Die laufende Pflege des Brunnens war aufwendig, Laub und Schmutz sorgten dafür, dass er regelmäßig gereinigt werden musste. Das Pumpensystem gab bereits nach wenigen Jahren auf. Ein Austausch war letztlich zu teuer und so wurde der Brunnen trockengelegt. Irgendwann wurde die Bronzeplastik auf die Rasenfläche vor der Musikschule versetzt.

Von einem anderen Brunnen gibt es gar keine Überbleibsel mehr, und wohl nur wenige erinnern sich an ihn. Auf einer Fläche zwischen der Alten Feuerwache und dem Rathaus befand sich vor dem Bau des neuen Verwaltungsgebäudes eine kleine vergessene Grünfläche.

Der Brunnen auf dem Alten Markt wurde einst für Rituale genutzt. © Erhard Olszok

Es war ein gepflegtes Rasenstück umsäumt von Rosenstöcken und mittig einem kleinen Rondel mit Geranien. Daneben war ein Brunnen mit Sandsteineinfassung und grünem hölzernen Dach. Der Brunnen war zwar nur Dekoration, aber mehrere Bänke luden zum Ausruhen mitten im Gewimmel der Stadt ein – dort war es meist ruhig, denn nicht alle Passanten hatten ihn im Fokus.

Gerne nahmen Menschen dort Platz, wenn man sich am nahe liegenden Imbiss mit einer großen Tüte Pommes versorgt hatte. Mit dem Bau des neuen Rathauses verschwand diese kleine Grünfläche, ebenso der Brunnen, der immer wieder pittoreskes Foto- und Postkartenmotiv war. Sein Standort war ungefähr beim heutigen Seiteneingang zum Rathaus.

Seit Ende der 1950er-Jahre schmückte eine große Uhr die Bushaltestelle am Marktplatz neben dem Wartehäuschen. Im unteren Bereich vierseitig mit Werbung versehen, zeigte die Uhr nicht nur den Busreisenden, was die Stunde geschlagen hatte, sie war vielmehr ein gern genutzter Treffpunkt bei gutem Wetter. Neben Werbung für einen klassischen Doppelkorn, die nachts auch noch von innen beleuchtet wurde, konnten sich Besucher der Fußgängerzone früher auf eine der zahlreichen Bänke setzen, um auf Freunde oder den Bus zu warten.

Ein beliebter Treffpunkt: die Uhr am Marktplatz neben dem Wartehäuschen. © STRAMM VERLAG

Bei feuchtfröhlichen Feiern wurde die Uhr auch schon mal mithilfe mehrerer Freunde erklommen. Ob für den Jubel über die Fußballweltmeisterschaft oder aus einem anderen Grund, das wissen wohl nur diejenigen, die schon einmal oben waren.

Als dann die Fußgängerzone gebaut wurde, war damit nicht nur die Bushaltestelle obsolet, auch die in die Jahre gekommene Uhr musste der Neugestaltung weichen.

Der automatische Blick dorthin ging nur einige Tage ins Leere, dann hatte man sich daran gewöhnt, auf die Uhr der gegenüberliegenden Sparkasse zu schauen. Es sind diese drei Mosaiksteine, die inzwischen aus dem Achimer Stadtbild verschwunden sind und damit Platz für neue gemacht haben.

Wer Anregungen für weitere Teile der beliebten Serie „Achim – Gestern & Heute“ geben möchte, meldet sich mit Tipps per E-Mail an die Adresse redaktion.achim@kreiszeitung.de.