Seniorenwohnpark als Nachbar einer Kita

Stadt hat östlich der Uphusener Dorfstraße Großes vor und stellt Bebauungspläne auf

+ Der Convivo-Park Hoykenkamp in Ganderkesee, den Achimer Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter besichtigten, dient als Vorbild für die in Uphusen geplante Anlage. Foto: convivo

Achim - Von Michael Mix. Einen „Seniorenwohnpark“ hat Achim noch nicht, aber in einigen Jahren soll auf einer riesigen Grünfläche östlich der Uphusener Dorfstraße solch eine weitläufige Anlage mit etlichen Serviceangeboten für Menschen ab dem 65. Lebensjahr entstehen. Direkt daneben will die Stadt schon vorher, im Sommer 2022, eine weitere Kindertagesstätte eröffnen. Der wie immer nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss (VA) fasste in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Aufstellungsbeschluss für die beiden vorhabenbezogenen Bebauungspläne, wie Erster Stadtrat Bernd Kettenburg mitteilte.