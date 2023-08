Schweine im Garten: Seit einem Jahr ist Ronald Gewiß vom Ordnungsdienst in Achim unterwegs

Von: Nina Baucke

Claudia von Kiedrowski und Ronald Gewiß ziehen nach einem Jahr eine positive Bilanz. © Baucke

Gefühl für Diplomatie und auch Psychologie: Beides braucht Ronald Gewiß in seinem Job. Er ist für den Ordnungsdienst der Stadt in Achim unterwegs. Vor einem Jahr ist seine Stelle auf Wunsch aus der Bevölkerung geschaffen worden. Jetzt ziehen er und Claudia von Kiedrowski eine erste Bilanz.

Achim – Er hat in Bremen für das Ordnungsamt gearbeitet und war für dieses auf den Straßen der Hansestadt unterwegs und hat nun seit einem Jahr ein Auge auf Regelverstöße in der Achimer Innenstadt. „Aber Schweinehaltung in einer Wohnsiedlung – das hat mich dann doch verblüfft“, erinnert sich Ronald Gewiß mit einem Lachen an einen seiner wohl schrägsten Einsätze im vergangenen Jahr. Seit Sommer 2022 ist er als Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes bei der Stadt Achim mit im Boot, auf einer neueingerichteten Stelle – Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen.

„Es sind mit vielen Anrufe Dinge bei uns gelandet, mit denen wir so nicht gerechnet haben, aber vieles wächst mit der Zeit“, erklärt Ordnungsamtsleiterin Claudia von Kiedrowski. „Wir bekommen Anrufe wegen Müll, abgestellter Fahrzeuge, Schweine im Garten und Schlachtabfällen in der Weser: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber im Grunde läuft es so, wie wir es uns vorgestellt haben.“ Auf Wunsch der Achimer Bevölkerung hatte die Stadt im vergangenen Jahr die Stelle eingerichtet, „auch wenn vermutlich die Vorstellung der Bevölkerung damals eine andere war“, sagt von Kiedrowski. Denn den Bürgern sei es um eine Überwachung des ruhenden Verkehrs gegangen, also Falschparker und Radler in der Fußgängerzone. „Das ist aber nicht die Aufgabe von Ronald Gewiß“, macht sie deutlich. „Wenn Beschwerden kommen, haben wir mit ihm jemanden, den wir sofort rausschicken und dementsprechend schnell reagieren können. Das ist für uns eine wesentliche Erleichterung unserer Arbeit“, betont von Kiedrowski.

Rund 300 Tätigkeitsberichte

Der 60-jährige Gewiß ist zwar vornehmlich im Außendienst, allerdings hauptsächlich, um die Präsenz der Stadt im öffentlichen Raum zu zeigen und nach dem Rechten zu sehen, unter anderem im Stadtwald, „da geht es in der Regel um Hunde und beispielsweise in der Brut- und Setzzeit um die Einhaltung der Leinenpflicht. Ein weiterer Bereich ist die Kontrolle abgemeldeter und abgestellter Fahrzeuge. „Das läuft oft über Hinweise aus der Bevölkerung, aber auch von Beobachtungen von Kollegen im Außendienst“, erklärt von Kiedrowski.

Auch Abfall ist immer wieder ein Thema, „aber dafür ist in der Regel der Landkreis zuständig, aber sind es kleinere Bagatellen, die wir an den Bauhof weiterleiten“, so Gewiß. In seinen Aufgabenbereich fällt auch die Kontrolle der Gaststätten und Spielhallen – „ob die Spielgeräte angemeldet sind und wie es mit dem Raucherschutz aussieht“, erklärt von Kiedrowski. Und zusammen mit einer Kollegin prüft er bei den Inhabern eines Waffenscheins, ob die Waffen auch vorschriftsmäßig untergebracht sind. Sitzt er am Schreibtisch, kümmert er sich um die Dokumentation seiner Einsätze, rund 300 Tätigkeitsberichte hat er mittlerweile verfasst. Sein Einsatz zeigt Wirkung, davon ist die Ordnungsamtsleiterin überzeugt: Zum Beispiel hat es sich in der Brut- und Setzzeit unter Hundebesitzern herumgesprochen, dass Gewiß unterwegs ist. „Seitdem gibt es weniger Verstöße“, betont von Kiedrowski.

Lebenserfahrung ist ein wichtiger Punkt, zumal ich mich gefühlt mein ganzes Berufsleben lang mit Recht und Ordnung auseinandergesetzt habe.

Von seinem Gefühl nach ist Gewiß immer noch unterm Radar in der Innenstadt unterwegs, in der Regel mit einer dunkelblauen Jacke, auf der „Ordnungsdienst“ in Weiß aufgedruckt ist. „Aber ich werde schon angesprochen. Die Leute hier sind sehr freundlich, die Stadt wiederum sehr sauber“, berichtet Gewiß. „Aber manchmal muss man schon ein dickes Fell haben.“ Und offenbar ein bisschen Gefühl für Diplomatie und Psychologie. „Lebenserfahrung ist ein wichtiger Punkt, zumal ich mich gefühlt mein ganzes Berufsleben lang mit Recht und Ordnung auseinandergesetzt habe. Da bringt man natürlich schon sehr viel mit.“

Weißt er Passanten auf kleine Vergehen hin, ist die Reaktion oft ähnlich: „Die Leute fühlen sich ertappt, dann ist es eine gute Strategie, sie erst einmal reden zu lassen und danach erst auf den Punkt zu kommen. Es wird immer gerne diskutiert. Aber dabei lernt man auch wegzuhören. Man muss nicht gleich jedes böse Wort zur Anzeige bringen.“

Er ist nach wie vor davon überzeugt, dass der Schritt nach Achim der richtige war: „Es ist ein Job, der mich immer wieder begeistert und dessen Mischung mir liegt“, freut sich Gewiß. „Und ich habe tolle Kollegen hier.“ Wie lange er das noch machen will? Seine Antwort kommt sehr schnell: „Bis zur Rente.“