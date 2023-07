„Sehr zufrieden“: Halbzeitbilanz bei der „Summer Time Achim“

Von: Christian Walter

Der Auftakt der Reihe „Summer Time Achim“ am 6. Juli war sehr gut besucht. © Christian Walter

Trotz des Regens in der vergangenen Woche ist Tina Fischer vom Stadtmarketing zur Halbzeit „sehr zufrieden“ mit dem Zuspruch zur neuen After-Work-Reihe „Summer Time Achim“. An diesem Donnerstag geht es ab 17 Uhr in die dritte Ausgabe. Für Musik sorgt das Duo „Klangherz“.

Zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Summer Time Achim“ am Donnerstag, 6. Juli, platzte der Bibliotheksplatz aus allen Nähten. Bei bestem Sommerwetter waren auf den Bierbänken alle Plätze besetzt und auch drumherum saßen oder standen Besucherinnen und Besucher mit einem kühlen Getränk und lauschten zum Feierabend der entspannten Musik von Till Simon, Maximilian Suhr und Martin Gruet. In der besten Zeit seien je nach Fluktuation zwischen 350 und 500 Leute zum Auftakt gekommen, schätzt Tina Fischer vom Stadtmarketing.

Wenn die Leute trotz Regens da bleiben, ist das stabil. Die haben da Bock drauf.

Eine Woche später war es das erst mal gewesen mit bestem Sommerwetter: Die zweite Ausgabe der „Summer Time Achim“ wurde von Wolken und Regenschauern heimgesucht. Das hat bei Tina Fischer aber nicht für schlechte Laune gesorgt, im Gegenteil: „Die Besucherinnen und Besucher haben sich unter die Schirme geflüchtet und dem Regen getrotzt, viele sind da geblieben, es war durchgehend gut besucht und auch die Band hat durchgezogen“, freut sie sich, dass im Anschluss zwar die Bänke nass waren, der Platz aber nicht leer. „Wenn die Leute trotz Regens da bleiben, ist das stabil. Die haben da Bock drauf“, ist sich Fischer sicher.

Natürlich gibt es bei einer Open-Air-Veranstaltung ein gewisses Risiko. Das gehört dazu, und wenn dann ein Mal nicht so Bombe ist, dann ist das nicht so dramatisch.

Entsprechend lautet auch ihr Zwischenfazit: „Für mich persönlich fällt die Halbzeitbilanz sehr gut aus, ich bin sehr zufrieden“, sagt sie und spricht von einer „sehr gelungenen Veranstaltung“. Wenn auch der Zulauf bei Teil zwei der „Summer Time Achim“ dem Wetter geschuldet freilich nicht so enorm war wie zum Auftakt, aber bei geschätzten 150 Gästen auf dem Platz immer noch ordentlich. „Stabil“, wiederholt Fischer daher auch bewusst noch einmal ihre Sicht auf die Besucherresonanz bei der neuen Reihe. „Natürlich gibt es bei einer Open-Air-Veranstaltung ein gewisses Risiko“, sagt sie. „Das gehört dazu, und wenn dann ein Mal nicht so Bombe ist, dann ist das nicht so dramatisch. Dafür haben wir ja vier Termine.“

Tina Fischer bewirbt zur Halbzeit noch einmal die neue Veranstaltung. Heute steigt Teil drei auf dem Bibliotheksplatz. © Christian Walter

Diese vier Donnerstage im Juli empfindet sie als Termine für die „Summer Time“ im Übrigen als „perfekt“, weil man so keinen anderen Veranstaltungen in Achim Konkurrenz mache, wie etwa Konzerten am Wochenende. Und auch hier liest sie am Besucherzuspruch ab, dass das Konzept ankommt: Offizielles Veranstaltungsende ist 22 Uhr, dann endet auch das Musikprogramm, und dennoch seien auch darüber hinaus, trotz des Wochentags, „die letzten noch bis 20 nach 10“ auf dem Bibliotheksplatz geblieben.

Bewertung und Zukunftsplanung nach Abschluss der Premierensaison

„Wenn alle vier Termine gelaufen sind, setzen wir uns noch mal zusammen“, blickt Fischer in die mögliche Zukunft der „Summer Time Achim“. Gemeinsam mit Marktmeister und Co-Veranstalter Falk Rossol-Vöge werde man im Anschluss an die Premierensaison das Feedback von Bürgerinnen und Bürgern sowie aus der Politik bewerten und dann gucken, wie es im kommenden Jahr weitergeht. „Es gibt noch Potenzial“, sagt Fischer und nennt beispielsweise die Möglichkeiten, noch zwei oder drei weitere Stände hinzuzunehmen und weitere Einzelhändler in das Konzept zu integrieren. Denkbar sei zudem, die „Summer Time Achim“ auf die gesamten Sommerferien auszudehnen, also auf sechs statt vier Termine. Aber bevor darüber beraten und entschieden wird, soll jetzt erst mal die zweite Hälfte der laufenden Saison über die Bühne gehen.

An diesem Donnerstag spielt das Duo „Klangherz“, kommende Woche „Ocean´s 3“

Apropos Bühne: Nachdem in der vergangenen Woche eine Umbesetzung im Musikprogramm notwendig geworden war – Thorsten Vüllgraf hatte seinen Auftritt aus Krankheitgründen abgesagt – sind, Stand jetzt, keine weiteren Änderungen diesbezüglich in Sicht. Heute Abend spielt somit das Duo „Klangherz“ mit Sängerin Kerstin Marie Bendixen und Gitarristin Holly Petersen Interpretationen klassischer und zeitgenössischer Songs mehrerer Stilrichtungen. Das Trio „Ocean’s 3“ macht mit seinem vielseitigen Programm aus Swing- und Chanson-Klassikern kommenden Donnerstag den Abschluss. Auf der Bühne stehen dann Frank Fiedler (Gesang), Dominik Kroll (Klavier) und Mario Emde (Kontrabass).

Von den Beschickern der After-Work-Reihe, die Speisen und Getränke anbieten, habe Tina Fischer gespiegelt bekommen, dass die „sehr happy“ mit dem Zulauf gewesen seien – mit einer kleinen Einschränkung: „Die Leute könnten noch ein bisschen mehr Eis essen“, wirbt sie lächelnd für das selbst gemachte Sortiment von „Tonyeis“ aus Rotenburg. Und wenn die „Summer Time“ heute Abend mit einigermaßen sommerlichen Temperaturen und vor allem ohne Regen über die Bühne geht, werden die Gäste dieser Empfehlung sicher gerne folgen.