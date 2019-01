Sehr belastende Einsätze im Hitzesommer

Drei Brände gleichzeitig / Feuerwehr Achim zieht Bilanz / Frank Boblat wird Stadtbrandmeister

+ Frank Boblat (Dritter von links, hinten, zwischen Bürgermeister Ditzfeld und dem stellvertretenden Feuerwehraussschussvorsitzenden Volker Wrede) ) wird aller Voraussicht nach Achimer Stadtbrandmeister und damit schon im Frühjahr Nachfolger von Olaf Dykau (Zweiter von rechts). Mit auf dem Bild: Auf der Jahresversammlung Geehrte und Beförderte sowie weitere Funktionsträger der Ortsfeuerwehr Achim.

Achim – Nur einen Großbrand innerhalb des Stadtgebietes hatte die Ortsfeuerwehr Achim 2018 zu bekämpfen: Ein Uesener Wohnhaus stand am Heiligabend wie berichtet in Flammen. Dennoch war die Einsatzbelastung insgesamt hoch. So waren im langen Sommer bei hohen Temperaturen diverse Flächen- und Waldbrände zu löschen – einmal sogar drei Brände gleichzeitig im Bereich Emsholz und der ehemaligen Raketenstation.