„Die Seele des Marktes“ soll bleiben

Achim - Von Sandra Bischoff. Marktmeister Klaus Uellendahl soll bleiben. Das ist das erklärte Ziel zahlreicher Marktbeschicker und Bürger. Gestern Vormittag überreichte eine rund 20-köpfige Gruppe um Monika Wittrock Bürgermeister Rainer Ditzfeld im Rathaus eine Petition mit fast 250 Unterschriften.

Mit Pappschildern, auf denen Sätze wie „Die Seele des Marktes“, „Klaus muss bleiben!“ „Ohne Klaus? Nein!“ zu lesen waren, hatte sich die Initiative im Flur vor dem Bürgermeisterzimmer versammelt. Uellendahls Vertrag läuft Ende des Jahres aus, und die Stadt will ihn mit Blick auf das Alter des Marktmeisters nicht verlängern.

Es gebe in Achim zurzeit keinen besseren Marktmeister als Klaus Uellendahl, heißt es in der Petition der Gruppe, die sich in der Vergangenheit regelmäßig auf dem Montagsmarkt getroffen hatte. „Er ist immer ansprechbar, immer freundlich und gehört einfach zu den Achimer Märkten. Wir können und wollen nicht verstehen, weshalb Herr Uellendahl gehen soll.“ Der Marktmeister müsse bleiben, und die Verfasser bitten den Bürgermeister in dem Schreiben, dafür „entsprechende Schritte einzuleiten“.

Zusage jetzt!

Von Rainer Ditzfelds Worten „Wir nehmen es zur Kenntnis und lassen es uns durch den Kopf gehen“, ließ sich die Gruppe nicht abspeisen. „Wir wollen jetzt eine Zusage!“, ertönte es vereinzelt. Aber die gab der Bürgermeister nicht. „Ab einem gewissen Alter hat man als Arbeitgeber auch eine Fürsorgepflicht“, erklärte Ditzfeld. „Ach was, Politiker sind auch manchmal schon 80, und Klaus ist erst 72. Außerdem will er ja auch weitermachen“, wetterte ein Mitinitiator.

Der Wochenmarkt sei zudem ein regionales Ereignis, die Leute kämen von weit her, um dort einzukaufen, das dürfe man nicht vergessen, argumentierten die Uellendahl-Befürworter. „Beim Blumen pflanzen und beim Wochenmarkt braucht man viel Herzblut, und das werden wir ohne Klaus vermissen“, sagte Gerhild Schröder.

In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses hatte die Politik das Thema laut Ditzfeld bereits angesprochen. In der kommenden Sitzung am Donnerstag in einer Woche will die Verwaltung Stellung beziehen, erläuterte der Bürgermeister das weitere Vorgehen. Am Tag darauf werde er die Medien in einer Pressekonferenz über die Entscheidung informieren.