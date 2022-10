Sechs Schulen, 33 Brunnen, 18 Patenkinder

Von: Michael Mix

So schäbig sah die 20 Jahre alte Schule noch vor Kurzem aus. © Privat

Achim – Inge Steinberg hat ihr Herz an Afrika verloren. Seit ihrem ersten Urlaub 2002 in Kenia kehrt sie dorthin, genauer gesagt nach dem Städtchen Ukunda, jedes Jahr meist gleich für mehrere Monate zurück. Nicht in erster Linie, um die Savannen und andere typische ostafrikanische Landschaft, die exotische Tierwelt oder Badefreuden am Indischen Ozean zu genießen, sondern benachteiligten jungen Menschen den Weg ins Leben zu ebnen.

Ende 2013 hat die Achimerin den Verein „Hand in Hand für Ukunda“ gegründet. Ihr erstes Hilfsprojekt startete sie aber bereits 2003.

„Meine Idee war: Wir bauen ein Schulhaus, weil viele Kinder dort gar nicht zur Schule gehen, denn Eltern müssen in Kenia Schulgeld bezahlen“, erzählt Steinberg. Ohne Ali Nduni, den sie an ihrem Urlaubsort südlich von Mombasa kennenlernte, der in Ukunda zu Hause ist und nicht nur das einheimische Swahili und Englisch, sondern auch Deutsch spricht, wäre es dazu gar nicht gekommen, betont sie. „Er unterstützt mich bis heute, wo er nur kann.“

Brunnenbau: Steinberg nebst Projektleiter Ali und Helfer. © -

Ähnliches gilt für Achimerinnen und Achimer, denen Inge Steinberg von der „bitteren Armut“ und fehlender Schulbildung in der ländlichen Gegend im Süden Kenias berichtete. „Freunde, Bekannte und Verwandte gaben mir Geld für mein Vorhaben.“ Dank dieser Spenden hätten schon ein Jahr nach ihrer ersten Reise nach Afrika zwei Klassenräume, ein Büro und ein Brunnen gebaut werden können.

Inge Steinberg, die beim TSV Uesen Übungsleiterin für Gesundheitssport ist, gab sich damit aber längst nicht zufrieden. Bei ihren regelmäßigen Besuchen in Ukunda erkannte sie weiteren Bedarf für Bildung, Brunnen und manches mehr. So trommelte die heute 69-Jährige in Achim immer wieder erfolgreich Beträge für ihr Herzensanliegen zusammen.

Wiedersehen: Drei Patenkinder mit Inge Steinberg. © -

Inzwischen gebe es deshalb im Raum Ukunda fünf weitere kleine Schulen, „zum Teil tief im Busch“. Ali, ihr Projektleiter, sei dabei eine unverzichtbare Hilfe. „Wir gehen immer zu den Bürgermeistern und Dorfältesten, um öffentliches Land für die Bauten zu bekommen“, erläutert Steinberg. Auch die Inneneinrichtung, also die Tische und Bänke, sowie die in Kenia vorgeschriebene Schuluniform für die Kinder werden ihr zufolge über die Spendengelder finanziert, während der Staat immerhin die Lehrkräfte stellt.

„Wir leisten darüber hinaus medizinische Versorgung, bezahlen Arztrechnungen“, merkt Inge Steinberg an. Denn das meist aus Mais- oder Maniokanbau stammende Einkommen der Landbevölkerung sei klein. „Und manche Familie hat gar nichts. Kinder gehen mitunter hungrig ins Bett“, schildert die Vorsitzende des Vereins „Hand in Hand für Ukunda“. Nachwuchs gebe es in Kenia reichlich. „Für viele Eltern stellen die Kinder, die leider eher arbeiten als zur Schule gehen, die Altersversorgung dar.“

Als Steinberg im März dieses Jahres in Ukunda war, schob sie ein ganz besonderes Projekt an: die Renovierung des ersten, 2003 entstandenen Schulgebäudes. „Es wurde vom Fußboden bis zum Dach erneuert. Nur die Grundmauern blieben stehen“, informiert sie. Auch sei das Inventar ausgetauscht worden, und die Schülerinnen und Schüler hätten frische Uniformen erhalten. Die Kosten für all das schätzt die engagierte Achimerin auf rund 15 000 Euro.

Die 2003 in Ukunda gebaute Schule wurde in diesem Jahr grundlegend renoviert. © -

Von Spendengeldern habe der Verein außerdem fünf weitere Brunnen bauen lassen. „Damit ersparen wir den Frauen die oft weiten, riskanten Wege zu Wasserstellen.“ Schlangen und Insekten seien große Gefahrenquellen, sagt Steinberg, die selbst schon an Malaria erkrankte. „Wir haben jetzt 33 Brunnen“, bilanziert sie ein wenig stolz, verschweigt aber auch nicht die dahintersteckende Knochenarbeit, die junge Männer erledigten. „Die wohl bis zu 30, 40 Meter tiefen Brunnen werden von Hand geschlagen, mit Hammer und Meißel, und aus Naturstein gebaut“, erläutert die gebürtige Bremerin.

In einer Woche wird Inge Steinberg erneut nach Mombasa fliegen und bis kurz vor Weihnachten in Kenia bleiben. „Ich will die fertige Schule und die neuen Brunnen besichtigen.“

Aber die Witwe, die in Ukunda inzwischen ein eigenes Häuschen besitzt, hat noch einen anderen Grund, immer wieder nach Afrika zu reisen. „Ich werde dort wahrscheinlich auch das eine oder andere Patenkind sehen.“

Neun Jungs und neun Mädchen, allesamt Waisen, haben dank des Engagements von Inge Steinberg, die zwei erwachsene Töchter und ein Enkelkind hat, sowie von freigiebigen Achimer Familien und von Ali eine Perspektive für ihr Leben. „Die 18 Patenkinder besuchen die erste Klasse bis hin zur High School“, erzählt sie. Das jährliche Schulgeld, das ein Essen in der Schule, die nötigen Bücher und die Uniform umfasse, betrage für Grundschüler 150 Euro pro Jahr und in der High School bis zu 800 Euro. „Das alles wird von Achimer Paten finanziert“, freut sich Steinberg. Und vor Ort, ergänzt sie, stehe ein Ansprechpartner für die jungen Menschen zur Verfügung. „Ali kümmert sich sehr.“

Aber weitere Hilfe ist immer willkommen. Der Verein „Hand in Hand für Ukunda“ hat ein Spendenkonto; IBAN: DE12 2569 1633 5114 4280 00, BIC: GENODEV1SUL bei der Volksbank Niedersachsen-Mitte: Wer eine Spendenbescheinigung oder weitere Informationen haben möchte, schreibt eine E-Mail an: info@hand-in-hand-ukunda.de; die Internetadresse lautet www.hand-in-hand-ukunda.de.